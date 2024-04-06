Поскольку это ограниченная серия, Gigabyte поместила на каждый экземпляр золотой значок с серийным номером.

Z790 Aorus Xtreme X Ice оснащена топовым чипсетом Intel Z790 и сокетом LGA1700, который поддерживает процессоры Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh. Материнская плата получила несколько особенностей, которые выделяют ее среди конкурентов, включая золотой сокет, молочное покрытие для защиты области сокета и кристаллизованную титановую текстуру. Поскольку Gigabyte официально не анонсировала продукт, неизвестно, является ли сокет золотым или позолоченным. Это интересная деталь, но в любом случае она не будет видна после того, как кулер для процессора будет установлен на сокет.

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Подробные спецификации Z790 Aorus Xtreme X Ice нам пока неизвестны, но, судя по изображениям и количеству компонентов на материнской плате, это, скорее всего, будет материнская плата формата E-ATX. Из-за прозрачной крышки невозможно понять, есть ли на борту два или, возможно, четыре слота для памяти DDR5. Поскольку это ограниченная серия, Gigabyte поместила на каждый экземпляр золотой значок с серийным номером.

Как и многие материнские платы высокого класса, Z790 Aorus Xtreme X Ice оснащена большим ЖК-экраном над секцией ввода/вывода, на котором отображается температура процессора и подсистемы питания, а также скорость вращения основного вентилятора. Виден как минимум один слот M.2 PCIe 5.0 с огромным пассивным радиатором. Мы также можем заметить основной слот расширения PCIe 5.0 x16 в металлической крышке и быстросъемный переключатель для легкого извлечения видеокарты. Под крышкой почти наверняка есть и другие слоты M.2 и слоты расширения, но мы не видим, какие именно. Разъемы Z790 Aorus Xtreme X Ice, включая 24-контактный разъем питания, четыре порта SATA III и разъем USB 3.0, расположены под углом для удобства прокладки кабелей.

По словам представителей Gigabyte, серия Xtreme Ice выпущена довольно ограниченным тиражом. Менеджер по продажам компании во Вьетнаме заявил, что будет выпущено всего 300 комплектов. Кстати, Gigabyte не планирует продажи серии Xtreme Ice отдельно, а предложит комплект, состоящий из материнской платы Z790 Aorus Xtreme X Ice, видеокарты Aorus GeForce RTX 4080 Super Xtreme Ice 16G и кулера для процессора, который пока не раскрывается.