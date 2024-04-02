Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Илон Маск: Развитие ИИ может привести к концу человечества с вероятностью 20 %
Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может уничтожить человечество с вероятностью 20 %. Однако, по словам Маска, он продолжает считать, что инвестиции в искусственный интеллект необходимы. По мнению бизнесмена, положительные эффекты искусственного интеллекта перевесят отрицательные.

реклама

Илон Маск заявил, что искусственный интеллект способен уничтожить человечество, но, несмотря на это, он утверждает, что инвестировать в искусственный интеллект необходимо, и объясняет, почему он так считает. По мнению Маска, положительные эффекты искусственного интеллекта перевесят его отрицательные последствия. Также, по мнению Маска, вероятность того, что искусственный интеллект уничтожит человечество, составляет около 20 %.

Эти рассуждения показывают, что Илон Маск повторил свои прежние резкие заявления о рисках искусственного интеллекта. Однако на этот раз данное высказывание стало еще более важным, поскольку Роман Ямпольский, эксперт по кибербезопасности, заявил, что согласен с мнением Маска, и объяснил, почему.

реклама

С развитием искусственного интеллекта на повестку дня встала концепция "p(doom)". Это понятие можно определить как метод расчета вероятности того, что искусственный интеллект приведет к концу человечества. Также называемый "вероятностью гибели", p(doom) находится на очень тревожном уровне для таких экспертов, как Роман Ямпольский. Эксперт по кибербезопасности заявил, что высокоразвитый искусственный интеллект невозможно контролировать и что самый безопасный вариант - не развивать такой искусственный интеллект вообще.

В прошлом оценка p(doom) искусственного интеллекта варьировалась от 5 до 50 %. Однако Роман Ямпольский считает, что этот показатель равен 99 %. Это главная причина, по которой он не хочет разрабатывать сверхпродвинутый искусственный интеллект.

#искусственный интеллект #илон маск #кибербезобасность #человечество
+
Написать комментарий (0)
Microsoft анонсировала новую систему безопасности для фильтрации лживых и выдуманных ответов ИИ
Гендиректор Google DeepMind считает, что огромное финансирование ИИ ведет к ажиотажу и мошенничеству
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе оценили запасы бронетехники российских вооруженных сил
15
Intel может снова выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в серии Core 200 следующего поколения
+
Стали известны некоторые нововведения предстоящей HyperOS 2 компании Xiaomi
+
Business Insider: ВС РФ стала достигать целей благодаря планирующим бомбам
+
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
1
Япония и Евросоюз развернут сотрудничество в сфере материалов для выпуска электромобилей и передовых чипов
+
Forbes: Украина готовится к массовым поставкам боеприпасов и ремонтирует артиллерию
3
Samsung Galaxy S24 Ultra имеет задержку затвора камеры
+
Мозговой имплант впервые преобразовал мысли человека в текст
+
Исследователи в 4,5 млн раз увеличили скорость передачи данных по оптоволокну
1
Илон Маск: Чем дольше будет идти конфликт, тем больше территорий перейдёт России
1
Российская Fesco активно замещает Maersk на отечественном и мировом логистическом рынке
2
The Telegraph: Украина массово производит муляжи техники, чтобы Россия била по ложным целям
2
Pantum заняла более 50% рынка принтеров после ухода HP
6
НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
+
Google: телефоны с моделями искусственного интеллекта будут занимать много памяти
2
Кличко заявил, что Украина не пойдёт на территориальные уступки ради мира
6
Huawei выпустит смартфон с тройной складной конструкцией
+
Подводная лодка США оснащается бесшумным магнитогидродинамическим приводом
1
Майк Тайсон начал продавать жевательные мармеладные конфеты с каннабисом в виде большого уха
+

Популярные статьи

На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
17
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
25
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
2
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
193
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
63
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
120
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
2
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2
Сказ о том, как я перехожу с ADSL в 2024 году
24

Сейчас обсуждают

ev_rus
02:48
Из олимпиады сделали такое же толерастное политическое трансгендерное говно, как до этого из гомо-фрик-евровидения. Еще имеют совесть международ комитеты, которые исчерпали к себе доверие, сами разруш...
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
AggroShkolyar
02:30
Да, но при всем при этом, Хорайзон умудряется выглядеть лучше, чем подавляющее большинство игр с честными технологиями. Как так?
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
Евгений Хрипков
02:13
Дуров что не делает получается ВК, зачем мессенджер замирать лишним функционалом непонятно... Телеграм помойка какая то
Павел Дуров показал изображение с разделом "Стена" в Telegram
DIP48
02:13
Азиаты скажут огромное спасибо HP))). Прощай HP, здравствуй Pantum.
HP полностью ушла с российского рынка в связи с санкциями
Александр Иванов
02:11
Razer никогда не славилась временем автономной работы, а все цифры брала с потолка
На мыши Razer Viper V3 Pro Edition может отсутствовать кнопка переключения разрешения
Александр Пурвин
01:34
Microsoft и OpenAI работают над созданием суперкомпьютера Stargate с поддержкой ИИ за $100 млрд
bomg
01:07
Вроде идем к тому, что и dial-up будет в радость... не про технику, а про скорости речь))
Сказ о том, как я перехожу с ADSL в 2024 году
Жора Петросян
01:05
)) блин неужели непонятно, что приставки все__ соньку из-за ностальгии берут, сейчас подержанный б-у комп старого поколения тянет лучше, куча игр в стим, ладно в 90-е и начало тысячных, еще не было т...
Феномен игровых консолей Sony PlayStation
VAKT
01:00
Я на авито за 6 тыр для работы купил двухпроцессорный сервак на супермикро с 24Гб оперативы с двумя x5650 Туда воткнуть что-то хоть немного игровое, типа rx550 - это 2 тыр (у меня валялась gt1030) и д...
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
jsth
00:55
А банкой огурцов нельзя что ли было?
Дрон ВСУ не смог пробить толстостенный корпус несработавшей ФАБ-500
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем