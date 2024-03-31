Обновление Xiaomi HyperOS каждый день встречает новые модели. Теперь бренд включил в список еще больше моделей.

Новая версия интерфейса Xiaomi, HyperOS, была запущена в конце 2023 года на базе Android 14. С тех пор Xiaomi представила множество устройств с обновлением HyperOS. Теперь бренд перечислил модели, которые он обновит до HyperOS во втором квартале 2024 года. Давайте посмотрим на этот список.

Вот новые модели, которые получат обновление Xiaomi HyperOS:

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Mi 11X

Xiaomi 11I HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Серия Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11 Series

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В этом списке можно видеть модель Xiaomi Mi 10, которая была представлена 4 года назад. Впервые Xiaomi предоставляет такое крупное обновление для столь старого устройства.

Помимо анонса планов на будущее, Xiaomi также отмечает устройства, для которых она выпустила обновление HyperOS. Речь идет о следующих моделях:

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi 12 5G

Redmi 12C

Redmi 11 Prime

Redmi Pad

Xiaomi 12 Pro

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Если у вас есть одно из этих устройств и вы еще не получили уведомление об обновлении, вы можете проверить наличие его в меню Настройки> О телефоне и "Обновления системы".