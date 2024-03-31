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Новая версия интерфейса Xiaomi, HyperOS, была запущена в конце 2023 года на базе Android 14. С тех пор Xiaomi представила множество устройств с обновлением HyperOS. Теперь бренд перечислил модели, которые он обновит до HyperOS во втором квартале 2024 года. Давайте посмотрим на этот список.
Вот новые модели, которые получат обновление Xiaomi HyperOS:
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11T Pro
- Mi 11X
- Xiaomi 11I HyperCharge
- Xiaomi 11 Lite
- Xiaomi 11i
- Mi 10
- Xiaomi Pad 5
- Redmi K50i
- Серия Redmi 13C
- Redmi 12
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi Note 11 Series
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В этом списке можно видеть модель Xiaomi Mi 10, которая была представлена 4 года назад. Впервые Xiaomi предоставляет такое крупное обновление для столь старого устройства.
Помимо анонса планов на будущее, Xiaomi также отмечает устройства, для которых она выпустила обновление HyperOS. Речь идет о следующих моделях:
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi Pad 6
- Redmi 12 5G
- Redmi 12C
- Redmi 11 Prime
- Redmi Pad
- Xiaomi 12 Pro
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
Если у вас есть одно из этих устройств и вы еще не получили уведомление об обновлении, вы можете проверить наличие его в меню Настройки> О телефоне и "Обновления системы".