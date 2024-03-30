Samsung, один из лидеров рынка Android со своей политикой обновлений, продолжает распространять One UI 6.1. Теперь компания сделала это обновление доступным для Galaxy S23 FE.

Южнокорейский технологический гигант Samsung, который в последние годы привлекает внимание своей политикой и скоростью обновления, продолжает распространять One UI 6.1. Операционная система One UI 6.1, которая была представлена на мероприятии серии Galaxy S24, организованном в последние месяцы, теперь доступна и для Galaxy S23 FE.

One UI 6.1, анонсированная в прошлые месяцы, привлекла внимание функциями искусственного интеллекта, предлагаемыми в рамках пакета Galaxy AI. Samsung заявила, что эти функции также будут выпущены для серии Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Tab S9. Компания сдержала свое обещание, и One UI 6.1 с пакетом Galaxy AI стал доступен для Galaxy S23 FE.

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Обновление, размер которого составляет около 3 ГБ, доступно в некоторых европейских странах, но в ближайшие недели будет выпущено по всему миру. Galaxy AI включает такие функции, как перевод телефонных звонков между 13 языками, перевод сообщений и документов в режиме реального времени, переписывание сообщений и изменение тональности, определение говорящих в аудиособытиях, редактирование фотографий с помощью искусственного интеллекта. При этом Galaxy S23 FE не поддерживает стандартный инструмент замедленного просмотра видео, входящий в пакет Galaxy AI.

Помимо функций искусственного интеллекта, One UI 6.1 предлагает такие возможности, как новый Quick Share, улучшенные сервисы определения геолокации, переработанное отслеживание упражнений и новые инструменты для экрана блокировки.

Пользователи Galaxy S23 FE могут загрузить обновление по воздуху из меню "Настройки" > "Обновление ПО".