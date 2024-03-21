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dima0782
Northrop Grumman изучает возможности строительства лунной железной дороги
Компания Northrop Grumman изучает возможности транзита для будущей лунной колонии в рамках проекта DARPA, направленного на то, как США и международные партнеры могут колонизировать Луну.

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Американское правительственное агентство определило поставщика аэрокосмической техники Northrop Grumman для разработки концепции строительства железнодорожной инфраструктуры на Луне. 

Проект входит в исследование лунной инфраструктуры, проводимое DARPA, агентством по исследованиям и разработкам при Министерстве обороны. В прошлом году оно начало исследование, чтобы выяснить, как США и международные партнеры смогут колонизировать Луну. 

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DARPA хочет добиться этого с помощью "серии совместно используемых, масштабируемых систем, которые взаимодействуют друг с другом", облегчая создание лунной инфраструктуры для таких целей, как добыча полезных ископаемых, энергетика и сельское хозяйство. Одна из главных целей - "катализировать широкомасштабную деятельность на Луне и вокруг нее в течение следующих десяти лет (2025-2035), а также в перспективе до 2050 года", - говорится в сообщении агентства. 

Эти сроки совпадают с программой НАСА "Артемида", цель которой - возвращение человека на Луну с высадкой в районе южного полюса в 2026 году.

Теперь Northrop Grumman заявляет, что ее выбрали для того, чтобы она сосредоточилась на транзите для будущей лунной колонии. "Предусмотренная железнодорожная система сможет перевозить людей, грузы и ресурсы для коммерческих компаний по поверхности Луны, внося вклад в развитие космической экономики Соединенных Штатов и международных партнеров", - говорится в заявлении компании. 

Компания Northrop Grumman, которая помогала в разработке космического телескопа Джеймса Уэбба, не сообщила ничего нового. Но компания говорит, что перед ней поставлена задача выяснить, какие ресурсы потребуются для строительства системы лунных железных дорог, а также определить затраты. Еще одна цель - определить прототипы и "изучить концепции строительства и эксплуатации системы с помощью робототехники". 

"Благодаря нашему опыту в интеграции сложных систем и коммерциализации автономных услуг мы продолжим создавать долгосрочные изменения для устойчивой космической экосистемы", - добавил вице-президент компании Крис Адамс.

#космос #луна #железная дорога #колонизация луны
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