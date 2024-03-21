Компания Xiaomi представила официальный постер второго поколения Mijia Smart Audio Glasses - новой пары "умных" очков

Выпуск Apple Vision Pro произвел переворот на рынке технологий, однако некоторые производители, такие как Xiaomi, по-прежнему намерены выпускать новые модели смарт-очков, которые более сдержанны в плане функций, поскольку не обладают ни дополненной, ни смешанной реальностью.

Хорошим доказательством этого является тот факт, что китайский гигант только что подтвердил дату запуска второго поколения Mijia Smart Audio Glasses - новых смарт-очков, о которых пока известно не так уж много подробностей.

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Вот все, что мы знаем о новых Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses

Как подтверждает Gizmochina, Xiaomi только что опубликовала официальный постер для запуска новых Smart Audio Glasses.

Как вы можете видеть на изображении ниже эскиз новых Smart Audio Glasses, подтверждает, что они будут иметь схожий дизайн со своими предшественниками, и дата их запуска, который состоится 25 марта в Китае.

На сегодняшний день известно не так много подробностей о новых Xiaomi Smart Audio Glasses, но очевидно, что они по-прежнему будут иметь оправу со встроенными bluetooth-наушниками с обеих сторон, благодаря которым вы сможете слушать музыку и подкасты.

Также ожидается, что новые смарт-аудиоочки Xiaomi улучшат время автономной работы своих предшественников, которые обещали до 1 недели автономной работы в режиме ожидания, более 22 часов при обычном использовании и более 10 часов прослушивания музыки или более 7 часов разговоров при интенсивном использовании.

Как бы то ни было, нам придется подождать всего 4 дня, чтобы узнать все особенности новых Xiaomi Smart Audio Glasses, умных очков, ориентированных на аудио, которые еще не известно, выйдут ли они на мировой рынок.