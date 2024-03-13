POCO X6 Neo - самый дешевый представитель линейки, состоящей из POCO X6 и POCO X6 Pro

POCO X6 Neo, еще один представитель серии бюджетных смартфонов, с которым мы успели ознакомиться, дебютирует в Индии. В то же время это глобальный запуск. Модель является третьей в линейке после POCO X6 и POCO X6 Pro.

POCO X6 Neo - самый дешевый представитель линейки, состоящей из POCO X6 и POCO X6 Pro. По техническим характеристикам он уступает своим собратьям, но все равно является хорошим предложением для выполнения базовых задач. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Панель имеет разрешение 2400 x 1080 пикселей (FHD+) и 394 PPI. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, регулировку яркости 1920 Гц с помощью ШИМ, частоту дискретизации касания 2160 Гц и уровень яркости 1000 нит.

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Сердцем POCO X6 Neo остается процессор MediaTek Dimensity 6080 - довольно бюджетное устройство с 2 ядрами Arm Cortex-A76 2,4 ГГц, 6 ядрами Arm Cortex-A55 2,0 ГГц и GPU Arm Mali-G57 MC2. Он поддерживается 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x + 128/256 ГБ встроенного хранилища данных UFS 2.2.

Что касается камер, то в устройстве используется объектив 108 Мпикс с 3-кратным зумом + датчик глубины 2 Мпикс. На передней панели расположена камера 16 Мпикс для селфи и видеозвонков.

Для биометрии в устройстве используется сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой стороне корпуса. Также в нем есть 3,5-мм разъем для наушников и инфракрасный модуль, но нет слота для карт памяти microSD.

Что касается возможностей подключения, то смартфон предлагает поддержку двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GNSS и USB Type-C. Все это питается от аккумулятора емкостью 5 000 мАч, поддерживающего проводную зарядку мощностью 33 Вт.

Телефон работает под управлением Android 13 с наложением системы MIUI 14. Производитель заявляет о 2 обновлениях Android и 4 годах поставки патчей безопасности.

POCO X6 Neo в версии 8/128 ГБ стоит 240 долл. и 12/256 ГБ по цене 265 долл.