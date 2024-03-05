DeepCool создала новое семейство бюджетных блоков питания

DeepCool PL-D - это новая серия бюджетных блоков питания, включающая 4 модели, обеспечивающие различный уровень мощности. Среди прочих особенностей производитель отмечает наличие выделенного разъема 12VHPWR и 5-летнюю гарантию.

Компания DeepCool создала новое семейство бюджетных блоков питания. К ним присоединилась серия PL-D. Новое оборудование было создано с учетом пожеланий интеграторов и конечных потребителей. DeepCool подчеркивает, что серия PL-D была разработана с учетом новых технологий и по доступным ценам. Новые блоки питания выполнены в стандарте ATX 3.0 и, помимо прочего, оснащены специальным разъемом 12VHPWR, который пригодится для новых видеокарт. Общее количество кабелей PCIe равно трем. В комплект поставки также входит набор из двух кабелей EPS. DeepCool также может похвастаться использованием электролитических конденсаторов премиум-класса, сертификацией 80 Plus Bronze и 5-летней гарантией.

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Также имеется пакет защиты, включающий: OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, NLO, UVP и SIP.

Учитывая, что мы имеем дело с бюджетной серией, сокращение расходов должно быть где-то заметно. Блоки питания PL-D не являются модульными конструкциями, а это значит, что выходящие из них кабели постоянно прикреплены к плате и не могут быть отсоединены. Для больших корпусов с большим количеством места в отсеке блока питания и за лотком материнской платы это не должно быть проблемой. Иначе обстоит дело, если в корпусе мало места для кабелей БП.

Цены на 4 разные модели

Серия DeepCool PL-D состоит всего из 4 блоков питания, различающихся по мощности. Самая слабая и в то же время самая дешевая модель, PL550D (550 Вт), стоит 48,99 евро. На ступень выше находится PL650D (650 Вт) с MSRP 58,99 евро. Далее идет PL750D (750 Вт) по цене 68,99 евро, а завершает список модель PL800D (800 Вт) стоимостью 78,99 евро.

Ожидается, что все модели серии PL-D будут доступны у дистрибьюторов и розничных продавцов, сотрудничающих с DeepCool. Судя по предлагаемым характеристикам и ценам, новые блоки питания от DeepCool могут стать популярным выбором для бюджетных комплектов ПК. Однако было бы неплохо посмотреть, как они проявят себя на практике.