Это первый случай, когда ЕК наложила подобный штраф на Apple.

Европейская комиссия, исполнительная ветвь Европейского союза (ЕС), оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро. Компания якобы несправедливо препятствовала другим поставщикам услуг потокового воспроизведения музыки на своей платформе. Например, им не разрешалось информировать своих пользователей о более дешевых альтернативах за пределами экосистемы Apple.

Такие сервисы, как Spotify, платят Apple 30-процентную комиссию за покупки, которые их пользователи совершают в приложениях для iOS. Потоковые сервисы перекладывают эти дополнительные расходы на своих пользователей, но Apple не имеет права информировать своих клиентов о более низкой стоимости подписки через альтернативные каналы, например, через собственный сайт.

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Это несправедливо, считает Европейская комиссия (ЕК). Такая практика привела бы к дополнительным расходам для миллионов пользователей и несправедливо принесла бы выгоду собственному музыкальному сервису Apple. В этом случае он был бы более выгодной альтернативой. Spotify подал иск в Комиссию в 2019 году. После расследования она постановила, что злоупотребление властью действительно имело место.

Когда пользователи оформляют подписку вне экосистемы Apple, они могут просто использовать сервис на своем устройстве. Но сервисам не разрешалось упоминать об этом в приложении. Им не разрешалось давать ссылки на альтернативные варианты и даже запрещалось связываться с новыми пользователями (например, с помощью почтовых рассылок) по поводу более дешевых версий подписок, которые они только что оформили.

Это первый случай, когда ЕК наложила подобный штраф на Apple. В собственном сообщении по этому поводу Комиссия говорит, что надеется, что столь высокая сумма послужит сдерживающим фактором. Кроме того, компания должна изменить свои методы и дать другим сервисам больше свободы действий.

Spotify: "Сильное послание, но мы с нетерпением ждем последующих действий".

В своем ответе Spotify заявила, что комиссия посылает "мощный" сигнал с помощью штрафа. "Ни одна компания, даже такой монополист, как Apple, не должна злоупотреблять своей властью, чтобы диктовать другим компаниям, как им взаимодействовать со своими клиентами", - заявили в компании. По мнению стримингового сервиса, своим решением ЕК "ставит потребителей на первое место".

Тем не менее, Spotify не верит, что Apple будет впечатлена штрафом. "Apple и раньше игнорировала законы и судебные решения на других рынках. Поэтому мы с нетерпением ждем последующих шагов, которые, как мы надеемся, обеспечат четкое и окончательное решение проблемы нечестной практики, которую Apple применяет уже долгое время".

Apple не согласна с решением Еврокомиссии и заявляет, что будет подавать апелляцию.