Цифровой платформе Steam компании Valve удалось установить новый рекорд - 34 миллиона одновременных пользователей. По количеству игроков лидирует CS 2.

Steam, первая площадка для тех, кто хочет купить игру, продолжает наращивать свою популярность в качестве самой известной цифровой платформы Valve. Steam, который несколько месяцев назад побил рекорд в 33,6 млн одновременных игроков, теперь сумел побить свой собственный рекорд.

Согласно данным SteamDB, вчера в 14.00 по времени UTC платформа Steam побила рекорд, зарегистрировав 34,298 млн одновременных пользователей. Одной из игр, побивших этот рекорд, стал тактический шутер от первого лица Counter Strike 2 от Valve.

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Игрокам, интересующимся Steam, несложно догадаться, какие игры занимают первые места в списке. Counter Strike 2 занимает первое место с 1 474 396 одновременными игроками. Второе место заняла Dota 2 с 705 679 игроками. PUBG заняла 3-е место с 627 348 игроками.