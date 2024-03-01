Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Маск подал иск против OpenAI и генерального директора Сэма Альтмана
Технологический магнат утверждает, что Альтман ставит прибыль превыше развития человечества.

реклама

Илон Маск подал судебный иск против компании OpenAI, создавшей ChatGPT, и ее генерального директора Сэма Альтмана. Технологический магнат утверждает, что Альтман ставит прибыль превыше развития человечества.

Маск, вместе с Альтманом, был одним из основателей OpenAI в 2015 году. Он считался одним из ключевых инвесторов инициативы. Будучи "анти-большой технологической" организацией, она ставила принципы выше прибыли. По этой причине она была основана как некоммерческая; это было закреплено в учредительном документе, согласно которому развитие человечества стало ее миссией.

реклама

Между тем, OpenAI Global LLC, как дочерняя компания, фактически является коммерческой. Это не помешало OpenAI в прошлом году: благодаря миллиардным инвестициям Microsoft, компании удалось вывести на рынок собственные модели GPT-3, GPT-4 и другие через ChatGPT, генератор изображений DALL-E 3. Также последовали косвенные реализации моделей GPT, такие как EinsteinGPT от Salesforce и Copilot от Microsoft.

Цифры не лгут: OpenAI достигла годового дохода в 1,45 миллиарда евро благодаря многочисленным лицензионным сделкам и доходам от услуг по подписке. Одним из самых важных LLM компании стал GPT-4, запущенный через несколько месяцев после запуска ChatGPT (ноябрь 2022 года), который был разработан полностью в тайне.

Иск

Иск Маска связан не столько с отсутствием прозрачности, сколько с явным стремлением к получению прибыли. Это произошло бы в ущерб идеалам, о которых OpenAI все еще заявляет. "На сайте OpenAI и по сей день утверждается, что ее устав заключается в том, чтобы AGI "способствовала развитию всего человечества". В действительности же OpenAI превратился в партию с закрытым исходным кодом, которая практически является дочерней компанией крупнейшей технологической компании в мире - Microsoft", - утверждается в жалобе. Это практически то же самое заявление, которое Маск написал в своем твиттере в феврале 2023 года.

В обвинительном заключении также упоминаются беспорядки внутри OpenAI в конце прошлого года. В то время Альтман, президент Грег Брокман и Microsoft якобы объединились, чтобы убрать неугодных членов совета директоров. Альтман был ненадолго уволен с поста генерального директора, но через некоторое время вернулся. А Microsoft тем временем получила кресло наблюдателя в совете директоров OpenAI.

По мнению Маска, Альтман выбрал новый совет, который не обладал достаточным опытом для управления ИИ. "В составе нового совета было больше членов с опытом работы в крупном бизнесе, ориентированном на получение прибыли, или в политике, чем в этике и управлении ИИ. По слухам, многие из них были "большими поклонниками Альтмана".

Маск покинул OpenAI в 2018 году из-за потенциального конфликта интересов в связи с работой над самоуправляемым ИИ в Tesla. Однако, как выяснилось, это не было основной причиной. По данным источников Semafor, Маск был недоволен конкурентоспособностью OpenAI в области ИИ по сравнению с Google и другими компаниями. Технологический магнат якобы предлагал поглотить компанию, но получил отказ. Лишь позже последовала разработка GPT-2 (2019) и его преемников. Тем временем Маск основал компанию xAI, которая выпускала чат-бота Grok.

В 2019 году OpenAI объявила, что хочет перепродавать собственные технологии через лицензирование. По мнению Альтмана, чтобы сохранить конкурентоспособность, необходимо было перейти к коммерческой модели. GPT-3 удивил знатоков ИИ убедительностью чат-бота в интервью. Однако до широкой публики OpenAI добралась только с ChatGPT.

Безопасность ИИ как игрушка и маркетинговая уловка

За последний год Сэм Альтман стал знакомым лицом среди политических лидеров. Он регулярно говорит о потенциальных опасностях ИИ и утверждает, что это не дает ему покоя. Подпитывая эти страхи, трудно примириться с тем, что OpenAI делает с помощью моделей GPT. 

Дело, возбужденное в Сан-Франциско, не имеет четкого прецедента. Поэтому еще предстоит выяснить, какое решение примет суд. Однако некоммерческие организации уже были осуждены за злоупотребление этим статусом, как это было в 2015 году в случае с Cancer Fund of America и связанной с ним Cancer Support Services. Однако столкнется ли некоммерческая OpenAI с коммерческой дочерней компанией OpenAI LLC с таким же судебным преследованием, не очевидно. В конце концов, Альтман и его коллеги уже много лет открыто заявляют, что дополнительный доход необходим для поддержания ИИ на должном уровне.

#илон маск #openai #сэм альтман #иск
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI и её генерального директора Сэма Альтмана
Илон Маск подал судебный иск против компании OpenAI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
7
Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
2
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
7
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
5
Большая проблема удержания плазмы при ядерном синтезе решена с помощью ИИ
2
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
5
Ростех намерен возобновить производство самолётов ДРЛО А-50У
3
Наблюдения за спутниками, в будущем должны улучшить сведение аппаратов из космоса на Землю
+
Шведские учёные побили «мировой рекорд» эффективности солнечных батарей
1
Россия увеличивает производство новейшей РСЗО «Возрождение»
+
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
MWM: Су-57 снова с дальнобойными ракетами Х-59МК2 атаковал военные цели на территории Украины
1
Журналист Репке рассказал, что дроны ВС РФ стали самым настоящим бичом для западной техники ВСУ
3
Сатоши Накамото признавал достоинства системы RipplePay в плане обеспечения доверия пользователей
2
Павел Дуров анонсировал введение нового способа монетизации Telegram-каналов
+
Макрон назвал «продуманными и выверенными» свои слова о вводе европейских войск на Украину
2
Raytheon продемонстрировала возможности новой ракеты AMRAAM-ER для ЗРК NASAMS
+
Экраноплан Airfish-8 начнет перевозить туристов в 2025 году
+
Sony выпустила обновление для повышения производительности на 17-летней консоли PlayStation 3
3

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
3
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
147
Потенциально пригодный для жизни гикеан на проверку оказался "адской планетой"
+
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
45
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
3
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
11
Last Epoch: краткий обзор игры
7
Можно ли собрать игровой ПК на процессоре и видеокарте Intel – почему геймерам лучше купить NVIDIA
8
Обзор игры True Stalker – почти как настоящий Сталкер
2
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
37

Сейчас обсуждают

user
00:12
Да нормальные там уже сервера , играйте смело
Разработчики «диаблоида» Last Epoch признали вину за провальный релиз и пообещали развивать проект годами
swr5
00:11
Да нет там танцев, Steam одинаковый что на винде, что на Линуксе, остальные игровые клиенты через Lutris в пару кликов устанавливаются, а Edge в магазине приложений есть.
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
Игорь Шабуров
00:09
Производство, это технологии, специалисты, сборочные цеха , если отвёртная сборка,то и полигоны для испытаний и доводки. Для полного процесса - 1000 смежников. БЛАЖЕН, КТО ВЕРИТ.
На Украине могут начать производить самый передовой танк Германии "Panther" в количестве 400 единиц
Станислав Катин
00:09
Ну видимо гамаешь во что-то такое где процессор не важен, похоже не стратегии
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
VAKT
00:02
про уральский оптико-механический забыли
Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
VAKT
23:59
Недавно - это когда ? У меня у самого старого ssd моторесурса уже почти 91 тысяча часов - это больше 10 лет непрерывной работы, что в реальной жизни ещё больше т.к. комп не работает 24/7. Кстати перез...
Наблюдения за спутниками, в будущем должны улучшить сведение аппаратов из космоса на Землю
VAKT
23:50
Вообще я скажу, что называть отработанное ядерное топливо отходами - это верх глупости: оно (оят) прекрасно и очень полно сейчас перерабатывается, в сухом остатке - примерно 3-4%, которые также не явл...
«Росатом»: Турция приняла политическое решение о строительстве второй АЭС по российскому проекту
VAKT
23:50
?? ещё раз, раз вы не поняли: отработанное ядерное топливо обязан забирать поставщик этого топлива. Конечно, не сразу по выгрузке, а после выдержки в бассейнах предварительной выдержки, причём только ...
«Росатом»: Турция приняла политическое решение о строительстве второй АЭС по российскому проекту
Тарас Заболотский
23:46
На ней старые дравера даде с танцами с бубном не катят. Потому 11 для дома и развлечений, 10ка для работы, требующей подключения оборудования через тот же RS232. Еще не всё переведено на новые аппарат...
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
Тарас Заболотский
23:43
И больше танцев с бубном, которые не всегда и помогают.
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем