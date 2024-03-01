Технологический магнат утверждает, что Альтман ставит прибыль превыше развития человечества.

Илон Маск подал судебный иск против компании OpenAI, создавшей ChatGPT, и ее генерального директора Сэма Альтмана. Технологический магнат утверждает, что Альтман ставит прибыль превыше развития человечества.

Маск, вместе с Альтманом, был одним из основателей OpenAI в 2015 году. Он считался одним из ключевых инвесторов инициативы. Будучи "анти-большой технологической" организацией, она ставила принципы выше прибыли. По этой причине она была основана как некоммерческая; это было закреплено в учредительном документе, согласно которому развитие человечества стало ее миссией.

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Между тем, OpenAI Global LLC, как дочерняя компания, фактически является коммерческой. Это не помешало OpenAI в прошлом году: благодаря миллиардным инвестициям Microsoft, компании удалось вывести на рынок собственные модели GPT-3, GPT-4 и другие через ChatGPT, генератор изображений DALL-E 3. Также последовали косвенные реализации моделей GPT, такие как EinsteinGPT от Salesforce и Copilot от Microsoft.

Цифры не лгут: OpenAI достигла годового дохода в 1,45 миллиарда евро благодаря многочисленным лицензионным сделкам и доходам от услуг по подписке. Одним из самых важных LLM компании стал GPT-4, запущенный через несколько месяцев после запуска ChatGPT (ноябрь 2022 года), который был разработан полностью в тайне.

Иск

Иск Маска связан не столько с отсутствием прозрачности, сколько с явным стремлением к получению прибыли. Это произошло бы в ущерб идеалам, о которых OpenAI все еще заявляет. "На сайте OpenAI и по сей день утверждается, что ее устав заключается в том, чтобы AGI "способствовала развитию всего человечества". В действительности же OpenAI превратился в партию с закрытым исходным кодом, которая практически является дочерней компанией крупнейшей технологической компании в мире - Microsoft", - утверждается в жалобе. Это практически то же самое заявление, которое Маск написал в своем твиттере в феврале 2023 года.

В обвинительном заключении также упоминаются беспорядки внутри OpenAI в конце прошлого года. В то время Альтман, президент Грег Брокман и Microsoft якобы объединились, чтобы убрать неугодных членов совета директоров. Альтман был ненадолго уволен с поста генерального директора, но через некоторое время вернулся. А Microsoft тем временем получила кресло наблюдателя в совете директоров OpenAI.

По мнению Маска, Альтман выбрал новый совет, который не обладал достаточным опытом для управления ИИ. "В составе нового совета было больше членов с опытом работы в крупном бизнесе, ориентированном на получение прибыли, или в политике, чем в этике и управлении ИИ. По слухам, многие из них были "большими поклонниками Альтмана".

Маск покинул OpenAI в 2018 году из-за потенциального конфликта интересов в связи с работой над самоуправляемым ИИ в Tesla. Однако, как выяснилось, это не было основной причиной. По данным источников Semafor, Маск был недоволен конкурентоспособностью OpenAI в области ИИ по сравнению с Google и другими компаниями. Технологический магнат якобы предлагал поглотить компанию, но получил отказ. Лишь позже последовала разработка GPT-2 (2019) и его преемников. Тем временем Маск основал компанию xAI, которая выпускала чат-бота Grok.

В 2019 году OpenAI объявила, что хочет перепродавать собственные технологии через лицензирование. По мнению Альтмана, чтобы сохранить конкурентоспособность, необходимо было перейти к коммерческой модели. GPT-3 удивил знатоков ИИ убедительностью чат-бота в интервью. Однако до широкой публики OpenAI добралась только с ChatGPT.

Безопасность ИИ как игрушка и маркетинговая уловка

За последний год Сэм Альтман стал знакомым лицом среди политических лидеров. Он регулярно говорит о потенциальных опасностях ИИ и утверждает, что это не дает ему покоя. Подпитывая эти страхи, трудно примириться с тем, что OpenAI делает с помощью моделей GPT.

Дело, возбужденное в Сан-Франциско, не имеет четкого прецедента. Поэтому еще предстоит выяснить, какое решение примет суд. Однако некоммерческие организации уже были осуждены за злоупотребление этим статусом, как это было в 2015 году в случае с Cancer Fund of America и связанной с ним Cancer Support Services. Однако столкнется ли некоммерческая OpenAI с коммерческой дочерней компанией OpenAI LLC с таким же судебным преследованием, не очевидно. В конце концов, Альтман и его коллеги уже много лет открыто заявляют, что дополнительный доход необходим для поддержания ИИ на должном уровне.