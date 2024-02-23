Рынок, где сторонние разработчики могут предлагать свои чат-боты на основе GPT, теперь будет включать "пользовательские рейтинги".

OpenAI добавляет новые функции в GPT Store, чтобы сделать использование торговой площадки более привлекательным. Теперь он поддерживает отзывы пользователей и более полные профили создателей.

Недавно OpenAI объявила о двух новых функциях для своего GPT Store через социальную медиаплатформу X. Рынок, где сторонние разработчики могут предлагать свои чат-боты на основе GPT, теперь будет включать "пользовательские рейтинги".

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Пользователи GPT скоро смогут выбрать опцию "Отправить отзыв" в выпадающем меню под названием соответствующего GPT в левом верхнем углу. Затем они смогут оставить оценку с помощью интерактивного всплывающего элемента, который позволяет поставить оценку от одной до пяти звезд. Также есть текстовое поле, позволяющее отправить "необязательное личное письмо" создателю, и флажок, в котором пользователи могут оставить свой собственный адрес электронной почты, если это необходимо.

Дополнительная информация о разработчиках

Помимо функции выставления оценок, в GPT Store появилась возможность предоставления разработчиками дополнительной информации о себе. Когда пользователи нажимают на их имя, открывается окно, где разработчики могут поделиться дополнительной информацией, например, ссылками на соцсеть или веб-сайт.

На этой странице также отображается средний рейтинг, который получил разработчик или его GPT, а также общее количество опубликованных отзывов. Напоследок на странице отображается общее количество " диалогов" или сеансов взаимодействия, проведенных с данным GPT.