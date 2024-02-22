Компания Google решила временно приостановить создание изображений через Gemini из-за шквала критики со стороны пользователей.

За последние несколько дней в социальных сетях появились изображения, созданные Gemini, новым чатботом с искусственным интеллектом на основе одноименной модели, который уже несколько недель доступен всем желающим. По словам многих пользователей инструмента, генератор изображений, встроенный в Gemini, похоже, имеет некоторые проблемы, когда дело доходит до создания фотографий с белыми объектами.

Критика дошла до такой степени, что Google пришлось выступить с заявлением, извинившись за проблемы, а также подтвердив, что они начнут работать над их устранением как можно скорее. Теперь Google подтвердила, что временно ограничит доступ к инструменту создания изображений Gemini.

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planet-today.comСама компания уже признала "недостаточную точность" Gemini при создании фотографий людей. В связи с этим многие пользователи Gemini критиковали инструмент за то, что он не мог следовать инструкциям, когда пытался сгенерировать фотографии людей американского, европейского или австралийского происхождения. В результате работы генеративного ИИ получались люди с более темным оттенком кожи, чем ожидалось. Те же проблемы возникали при попытке представить изображения людей в историческом контексте.

В связи с этим Google решила временно прекратить генерировать изображения с помощью искусственного интеллекта Gemini. В своем заявлении компания признает, что инструмент не так точно отображает исторические ситуации на изображениях, и что, хотя разнообразие изображений должно быть хорошим явлением, очевидно, что необходимо внести некоторые коррективы.