Да, на нем можно запускать Crysis.

Несмотря на то, что флагманские CPU и GPU Nvidia предназначены для центров обработки данных и искусственного интеллекта, GPTshop.ai продает GH200 как часть рабочей станции искусственного интеллекта в форм-факторе настольного компьютера. Теперь любой желающий может получить доступ к процессору Grace и GPU Hopper от Nvidia, если у него есть хотя бы 41 500 долларов, чтобы позволить себе базовую модель системы GH200.

На бумаге настольная рабочая станция на базе GH200 выглядит совершенно излишней. Процессор Grace, входящий в состав GH200, имеет 72 ядра и поставляется с 480 ГБ памяти LPDDR5X, что не так много, как 1 ТБ, которые можно установить на Threadripper 7000, но все же это приличный объем. Настоящей звездой выставки является чип H200 на базе Hopper, который занимает огромную площадь 814 мм2 и имеет 16 896 ядер CUDA. Интересно, что GPTshop.ai предлагает как HBM3-версию GH200, так и более новую версию HBM3e, включающую больше VRAM.

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Система также оснащена вентиляторами Noctua и системой охлаждения. В качестве дополнительных опций предлагаются сетевые карты Nvidia Bluefield-3 и ConnectX-7, SSD на 8 ТБ, HDD на 30 ТБ, мышь и клавиатура, и даже RTX 4060, предположительно для вывода графики или доступа к трассировке лучей, которая является одной из немногих функций, которые Hopper не поддерживает. Единственный вариант ОС - сервер Ubuntu; Windows - не самая лучшая операционная система для процессоров Arm, не говоря уже о процессорах Arm для центров обработки данных.

Что касается производительности этой системы, оснащенной GH200, то мы можем быть уверены, что ее процессор достаточно мощный. Издание Phoronix, специализирующееся на Linux, протестировало процессор Grace, установленный в рабочей станции, в различных рабочих нагрузках. Несмотря на то, что Grace в среднем оказался медленнее топовых чипов Intel и AMD, он выиграл больше бенчмарков, чем любой другой чип: 15 у Emerald Rapids и 13 у Bergamo и Genoa из 23 бенчмарков.

Между тем, мы не можем с уверенностью сказать, насколько хорошо будет работать половина устройства H200, поскольку в обзоре Phoronix не тестировался графический процессор. Тем не менее, спецификации чипа на бумаге явно указывают на то, что это тяжелый хиттер, что неудивительно, поскольку спрос на H200 (и практически на все GPU с поддержкой ИИ в наши дни) очень высок.

Конечно, 50 000 долларов - это не маленькая сумма для настольной рабочей станции, но, учитывая, что H100, предшественник H200, сам по себе стоит 40 000 долларов, это кажется достойной сделкой. За 50 000 долларов можно получить более быстрый GPU и топовый серверный процессор в готовой системе.