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dima0782
Huawei представила bluetooth-наушники FreeBuds 4e 2024
FreeBuds 4e 2024: Bluetooth 5.2, быстрая зарядка и до 26 часов автономной работы

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Huawei FreeBuds 4e 2024 - это новейшие наушники в портфолио бренда. Они являются прямым преемником наушников компании, представленных в 2022 году. Как обновленная версия, новое устройство имеет множество улучшений.

Например, новые Huawei FreeBuds 4e отличаются более длительным временем автономной работы. Как и их предшественники, новые Bluetooth-наушники имеют открытую посадку, что позволяет носить их несколько часов подряд без какого-либо дискомфорта. Цены на наушники также находятся в доступном диапазоне.

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В официальном магазине Huawei 2024 FreeBuds 4e можно купить за 499 китайских юаней, что составляет около 6300 рублей. Однако стоит отметить, что в настоящее время на гарнитуру действует стартовая скидка в размере 200 китайских юаней. Без нее ценник составляет 699 китайских юаней, или около 8800 рублей, что все еще относится к бюджетному сегменту.

Наушники Huawei FreeBuds 4e 2024 выполнены в форме полувкладышей и оснащены гибридным активным шумоподавлением. Гибридная система ANC способна снижать уровень шума в широком диапазоне частот, позволяя вам полностью погрузиться в музыку. Микрофоны также улавливают окружающий шум, позволяя вам четко слышать звук.

Что касается качества звука, то наушники оснащены качественными динамиками. Благодаря такой конфигурации наушники обеспечивают насыщенный детализированный звук. Качество звонков также на высоте. Huawei встроила три микрофона, чтобы наушники могли громко и четко передавать ваш голос.

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Но самая важная особенность Bluetooth-наушников - это время автономной работы. После полной зарядки Huawei FreeBuds 4e 2024 способны работать до 26 часов. По сравнению с предыдущими моделями время автономной работы может достигать 22 часов. Среди других преимуществ - Bluetooth 5.2, внутриушной датчик и быстрая зарядка.

#huawei #наушники #freebuds 4e 2024
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