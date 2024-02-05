Распространение этого программного обеспечения уже началось, поэтому самое время проверить, доступна ли HyperOS для вашего телефона или планшета.

HyperOS, новый уровень кастомизации Xiaomi, уже стал реальностью. Операционная система встроена в новые телефоны, такие как POCO X6 Pro, но другим мобильным устройствам Xiaomi приходится ждать ее появления, чтобы насладиться новыми возможностями. Если на вашем телефоне или планшете Xiaomi все еще установлена MIUI, в этом руководстве мы расскажем, как обновить ее до HyperOS в несколько простых шагов.

Распространение этого программного обеспечения уже началось, поэтому самое время проверить, доступна ли HyperOS для вашего телефона или планшета.

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Не исключено, что устройство само сообщит вам об ожидании обновления с помощью уведомления. Если это не так, вы можете проверить вручную, следуя описанной ниже процедуре:

1. Откройте приложение "Настройки" на вашем Xiaomi.

2. Нажмите на раздел "О телефоне".

3. Перейдите к разделу "Версия MIUI" в левом верхнем углу.

4. Если обновление HyperOS доступно, вы увидите его название в большом поле. Нажмите "Загрузить обновление", чтобы начать процесс загрузки и установки.

В данном случае чтобы проверить, как выглядит обновление HyperOS, использовался смартфон Redmi Note 12 4G. Процесс обновления ОС занимает около 10-20 минут или даже больше, так что наберитесь терпения. Сначала происходит загрузка файла, затем обновление и, наконец, перезагрузка устройства.

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Вот так просто можно обновить свой телефон или планшет Xiaomi, чтобы он уже обладал всеми функциями и возможностями HyperOS.