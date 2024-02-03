Автопроизводители сообщили о значительном падении продаж в январе, во время традиционного низкого сезона, в отличие от декабря.

Автопроизводителей сообщили о значительном падении продаж в четверг во время традиционного низкого сезона, в отличие от декабря, когда крупные акции и привлекательные скидки обеспечили кратковременный рост продаж в конце года.

Спад был особенно заметен для BYD, на долю которой в прошлом году пришлась почти треть продаж экологичных автомобилей в стране. Крупнейший китайский производитель электромобилей сохранил свои лидирующие позиции, реализовав в прошлом месяце более 201 000 единиц, хотя это число на 41 % меньше, чем в декабре.

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Geely и Aito, поддерживаемая компанией Huawei, являются одними из немногих ярких примеров, которые изменили тенденцию своими новыми моделями, став потенциальными соперниками доминирования BYD. Между тем, международные автопроизводители, такие как Volkswagen и General Motors, показали достойные продажи вместе с местным партнером SAIC, демонстрируя свои усилия по догоняющему развитию.

В прошлом месяце компания Geely показала лучший за всю свою историю результат, реализовав 65 826 полностью электрических и гибридных автомобилей, что примерно на 5 400 единиц больше, чем в декабре, и почти в шесть раз больше, чем год назад у материнской компании Volvo. Этот рост был частично обусловлен высокими продажами брендов Galaxy и Lynk & Co, которые за месяц реализовали 19 223 и 28 176 единиц соответственно.

Aito также поставила рекордные 32 973 автомобиля в январе. Это соответствует прогнозам компании и резко контрастирует с тем же месяцем прошлого года, когда компания сообщила о поставках всего 4 475 автомобилей. Бренд, запущенный Huawei и ее партнером-производителем Seres, заявил в четверг, что он обеспечил 140 000 невозвратных заказов на свой обновленный M7.

Avatr, еще один EV-бренд, поддерживаемый Huawei и принадлежащий Changan, также показал рост продаж в январе, чему способствовал положительный спрос на вторую модель, запущенную в ноябре. Однако продолжающийся дефицит ключевых компонентов Huawei может внести неопределенность в перспективы премиального бренда и его аналогов, как сообщает Reuters.

С другой стороны, китайская тройка EV, зарегистрированная в США, находится под давлением, сообщив о самых низких месячных поставках с июня, поскольку они ведут непрекращающуюся ценовую войну с более крупными технологическими и автомобильными компаниями. В прошлом месяце Li Auto и NIO снизили цены на текущие линейки, готовясь к запуску обновленных моделей в марте, что может заставить некоторых покупателей отложить покупку.

Продажи компании Aion, которая продает значительную часть своих автомобилей автопаркам, также упали на 46% в месячном исчислении до 24 947 единиц в январе. Производитель электромобилей, связанный с государственным автопроизводителем GAC, сейчас наращивает усилия по выходу за рубеж, поскольку продажи на зарубежных рынках впервые достигли порога в 3 000 единиц в прошлом месяце.

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Поставки Great Wall Motor и Deepal, еще одной дочерней компании Changan, также снизились на 16,2% и 7,1% до 24 988 и 17 042 единиц соответственно по сравнению с декабрем. Между тем, IM Motors, премиальный EV-бренд, запущенный китайской компанией SAIC, продемонстрировал более значительное падение: его январские показатели сократились более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5 305 единиц.