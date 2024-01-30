Илон Маск подтвердил через сайт X, что первый человек недавно получил имплантат Neuralink и что первые результаты "показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков".

Илон Маск, помимо того, что он является генеральным директором Tesla и SpaceX, а также владельцем социальной сети X (бывшей Twitter), восемь лет назад основал компанию Neuralink, специализирующуюся на нейротехнологиях и разрабатывающую имплантируемые интерфейсы для мозга.

Теперь сам Маск подтвердил, что один человек уже прошел процедуру имплантации Neuralink, и, похоже, все идет по плану.

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После того, как в середине прошлого года FDA разрешило Neuralink проводить испытания на людях, всего через несколько месяцев мы узнали, что компания, возглавляемая Илоном Маском, уже позволяет людям записываться на тестирование своего мозгового имплантата.

Вчера Маск опубликовал на сайте X пост, в котором он подтверждает, что первый человек уже получил имплантат Neuralink и что он "идет на поправку".

В этом же посте Элон Маск утверждает, что первые результаты после установки имплантата "демонстрируют многообещающее обнаружение нейронных спайков", а значит, он работает правильно.

Кроме того, в другом сообщении, Маск объяснил, что первый продукт Neuralink называется Telepathy, который позволяет пациенту управлять телефоном, компьютером или любым другим устройством, "просто думая", а первыми пользователями, получившими этот имплантат "будут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями".

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Хотя основной задачей Neuralink является помощь людям с неврологическими расстройствами, компания не скрывает, что в дальнейшем планирует разработать имплантат, который позволит людям отправлять сообщения или играть в игры, используя только свои мысли.