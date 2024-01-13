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dima0782
Новая гарнитура Apple XR Vision Pro может заменить компьютеры и айфоны
Носимые гарнитуры для игр с дополненной и виртуальной реальностью - не новинка, но в 2024 году компания Apple обещает переломить и поднять рынок, выпустив очки Vision Pro и переименовав их в "пространственные компьютеры"

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Apple хочет вывести применение носимых гарнитур далеко за рамки игр и доступа к метавселенной - она обещает привнести новый способ создания и потребления цифрового контента, а также общения с друзьями и близкими.

Как и Apple с Mac и iPhone, Vision Pro будет поставляться с новой операционной системой, вызывая интерес у веб-разработчиков, которые помнят золотую лихорадку App Store на заре появления iPhone.

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Несколько дальновидных австралийских разработчиков надеются возглавить эру "пространственных вычислений" и сыграть основополагающую роль в становлении индустрии.

Трент Клевс-де-Кастелла, соучредитель креативного агентства PHORIA, пишет в своей статье на LinkedIn: "Выход Apple на рынок, несомненно, ускорит сдвиг в области пространственных вычислений".

"Устройство должно переосмыслить способы взаимодействия с технологиями и открыть мир возможностей для создателей, разработчиков и, надеюсь, людей, чтобы иметь более значимые связи, опосредованные технологиями, которые выходят за рамки прямоугольных экранов, к которым мы привыкли".

Пока рано говорить о том, что выпуск гарнитуры Apple XR "Vision Pro" оказался успешным. Отложенный до начала следующего года релиз, ценник в 3 500 долларов США и отсутствие приложений, способных обеспечить функциональное повседневное использование Vision Pro, заставляют многих скептиков сидеть и наблюдать за происходящим с критическим видом.

"Мы считаем, что Apple уже удалось добиться успеха, к которому не приблизилось ни одно другое устройство VR или AR, - это позиционирование Vision Pro как социального, связанного и желанного продукта".

"Он объединяет программное обеспечение, контент и аппаратную экосистему Apple таким образом, что кажется доступным и функциональным для гораздо большей аудитории потребителей", - сказал Клевс-де-Кастелла.

Ангус Стивенс (Angus Stevens), основатель XR studio Start Beyond, написал на LinkedIn: "По прогнозам PwC, 64% австралийских компаний инвестируют в metaverse в течение шести-двенадцати месяцев, а Deloitte прогнозирует ежегодное влияние на ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона в размере 0,8-1,4 триллиона долларов США к 2035 году - необходимость коллективного лидерства в формировании присутствия Австралии в этом пространстве является критически важной".

В прошлом месяце Клевс-де-Кастелла и Стивенс помогли создать лоббистскую группу под названием Australian Metaverse Advisory Council, чтобы обеспечить продвижение технологий, поддерживающих метавселенную, таких как AR и пространственные вычисления, с учетом их более широкой и долгосрочной пользы для общества, а не как диковинку, и чтобы австралийские разработчики были в лидерах развивающейся индустрии.

В Vision Pro интегрированы самые современные технологии для повышения уровня вовлеченности пользователей. Благодаря совместной работе лидарных, инфракрасных и светодиодных систем слежения за глазами достигается точное слежение и ввод информации без необходимости использования контроллеров.

Концепция сосредоточена на предоставлении воплощенного опыта, позволяющего пользователям легко взаимодействовать с виртуальной сферой, используя только глаза и руки.

Кроме того, использование пространственного аудио и трассировки лучей подчеркивает прочную связь между звуком и погружением, усиливая общий эффект погружения и создавая ощущение реального присутствия в виртуальной среде.

Примечательно, что добавление 3D-камеры - новаторская функция для Apple - позволяет снимать пространственные фотографии и видео, что привносит новое измерение в воспоминания и дает пользователям возможность пережить их с большим погружением.

Гарнитура Vision Pro от Apple может стать началом смены парадигмы в сфере расширенной реальности (XR), хотя, по прогнозам экспертов, для достижения полной зрелости этой технологии может потребоваться до пяти лет. В то время как технологическая индустрия гудит от восторга по поводу инновационных возможностей этой гарнитуры, именно подход к дизайну, ориентированный на человека, по-настоящему выделяет творение Apple.

С уникальной точки зрения, наиболее революционными аспектами гарнитуры Vision Pro являются не столько технологические достижения, которые она обеспечивает, сколько акцент на человеко-ориентированном дизайне, который делает эту передовую технологию более доступной и интуитивно понятной для пользователей.

По мере того как XR продолжает набирать обороты и завоевывать популярность, выход Apple на рынок способен ускорить этот трансформационный сдвиг. Гарнитура представляет собой сознательное стремление преодолеть разрыв между передовыми инновациями и повседневным пользователем, сделав XR более доступной для широкой аудитории.

Эксперты отрасли предсказывают, что влияние Apple сыграет решающую роль в формировании будущей траектории развития технологии XR. Гарнитура Vision Pro, ориентированная на пользовательский опыт и дизайн, в котором приоритет отдается человеческому фактору, способна стать катализатором широкого внедрения XR в нашу повседневную жизнь.

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По мере развития технологии приверженность Apple человекоориентированному подходу вполне может стать движущей силой следующей волны XR-инноваций.

#apple #гарнитура #vision pro #очки виртуальной реальности #apple xr vision pro
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