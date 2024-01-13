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dima0782
Microsoft анонсировала создание своих процессоров на базе Arm
Анонс подтвердил давние слухи о проекте "Афина", инициативе, направленной на снижение зависимости Microsoft от готового оборудования от таких производителей, как Nvidia.

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Положив конец многолетним спекуляциям, компания Microsoft официально заявила о своем выходе на арену пользовательских кремниевых процессоров, представив два инновационных процессора на базе Arm.

Анонс подтвердил давние слухи о проекте "Афина", инициативе, направленной на снижение зависимости Microsoft от готового оборудования от таких производителей, как Nvidia.

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Представление двух "родных" чипов, а именно ускорителя Microsoft Azure Maia 100 AI Accelerator и процессора Cobalt 100, подтверждает стремление технологического гиганта произвести революцию в области ИИ и общих вычислительных нагрузок в облаке Azure.

Ускоритель искусственного интеллекта Maia 100, являющийся прямым результатом проекта "Афина", выделяется своими впечатляющими характеристиками. Созданный по 5-нм техпроцессу TSMC и оснащенный 105 миллиардами транзисторов, этот чип специально предназначен для работы с большими языковыми моделями, такими как GPT-3.5 Turbo и GPT-4.

Примечательна поддержка различных типов данных MX, включая суб-8-битные форматы, что позволяет ускорить обучение и вывод модели.

В сравнении с отраслевыми аналогами, ускоритель искусственного интеллекта Maia 100 может похвастаться значительным количеством транзисторов, превосходя по этому показателю суперчип искусственного интеллекта H100 от Nvidia и немного уступая Instinct MI300X от AMD. Однако прямые сравнения производительности пока не проводятся, что оставляет место для размышлений о том, как он будет конкурировать с существующими чипами в сфере ИИ-услуг.

Одной из примечательных особенностей Maia 100 является совокупная пропускная способность в 4,8 терабита на вычислительный блок, достигаемая благодаря специальному сетевому протоколу на базе Ethernet. Эта инновация обеспечивает превосходное масштабирование и сквозную производительность, что позволяет Microsoft совершить потенциальный скачок в конкурентной борьбе в области ИИ.

В дополнение к этой линейке Microsoft представила процессор Cobalt 100 - 64-разрядный 128-ядерный процессор на базе Arm, ориентированный на общие вычислительные нагрузки Azure.

Благодаря использованию вычислительных подсистем Arm Neoverse этот чип обещает значительный 40-процентный прирост производительности по сравнению с текущим поколением оборудования в коммерческих серверах на базе Arm. Серверы на базе Cobalt 100 будут использоваться для работы таких сервисов, как Microsoft Teams и Windows 365.

Рани Боркар, глава подразделения инфраструктурных систем Azure в Microsoft, подчеркнул двухдесятилетний опыт компании в совместной разработке кремния для Xbox и Surface, подчеркнув стратегическое значение этих чипов.

Также стало известно о значительном сотрудничестве Microsoft и OpenAI в ходе разработки Maia 100. Целью партнерства было совершенствование архитектуры и тестирование моделей GPT, что принесло пользу обеим компаниям в оптимизации сквозной архитектуры ИИ Azure и расширении возможностей моделей ИИ.

Несмотря на то что Microsoft делает успехи в использовании заказного процессора, компания уверяет, что в ближайшем будущем продолжит использовать готовое оборудование, способствуя диверсификации цепочки поставок и предоставляя клиентам более широкий выбор инфраструктуры.

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По мере того как технологический гигант вступает в новую эру создания собственных кремниевых технологий, наблюдатели отрасли внимательно следят за тем, как эти достижения повлияют на конкурентную среду, особенно в сфере, где такие крупные игроки, как Amazon и Google, также стремятся использовать собственные кремниевые технологии, чтобы оставаться впереди в гонке за превосходство в области ИИ.

#microsoft #процессор
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