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На снимке, полученном на этой неделе с помощью космического телескопа "Хаббл", изображено множество галактик, наложенных друг на друга в сложном вихре. Среди них четыре основные галактики, три из которых выглядят так, будто они находятся практически друг на друге, но в данном случае все не так, как представляется.
Самая большая галактика на изображении, расположенная справа, - это NGC 1356, элегантная спиральная галактика, похожая на наш Млечный Путь. Она также известна как Большая спиральная галактика из-за выдающегося характера ее бара, который представляет собой яркую структуру в центре галактики, богатую звездами. Рядом с ней находятся две меньшие спиральные галактики, LEDA 467699 и LEDA 95415, а в левой части снимка - IC 1947.
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Сложность этого кадра заключается в том, что, хотя и кажется, что три галактики справа сгруппированы друг к другу слишком близко, а та, что слева, находится дальше, в действительности это вовсе не так. Две галактики LEDA расположены на вершине NGC 1356, но их разделяют миллионы световых лет, и они воспринимаются так близко только из-за угла, под которым мы их рассматриваем. При наблюдении с Земли они находятся на одном и том же участке неба, но их расстояния от нас сильно различаются.
А вот одиноко выглядящая IC 1947 на самом деле находится гораздо ближе к большой галактике NGC 1356 справа. Между ними менее 400 000 световых лет, что делает их относительными соседями в этом уголке Вселенной.
Хаббл уже делал подобные снимки, на которых были изображены галактики, кажущиеся расположенными друг над другом, но на самом деле перекрывающие друг друга, и расположенные на разных расстояниях от Земли. Не всегда легко отличить эти изображения от тех, где галактики действительно взаимодействуют друг с другом, хотя одним из признаков взаимодействия галактик является то, что силы гравитации искажают одну или обе галактики по мере их сближения.