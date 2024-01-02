BYD заявила, что в прошлом году поставила 280 217 единиц бюджетного электромобиля Seagull по цене от 73 800 юаней ($10 666) после запуска в конце апреля.

Ведущие китайские автопроизводители BYD и Geely в понедельник сообщили о рекордных продажах электромобилей в 2023 году благодаря импульсу, полученному в конце года на своей родине, и активным поставкам на зарубежные рынки, поскольку бурно развивающаяся китайская промышленность наращивает темпы глобального расширения.

Почему это важно: Согласно оценкам Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), о которых сообщает Nikkei, последние данные о продажах появились в тот момент, когда Китай собирается обогнать Японию и стать крупнейшим в мире экспортером автомобилей, чему способствует растущий спрос на экологичные автомобили по всему миру.

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источник: BYD

Экспорт новых энергетических автомобилей, в основном полностью электрических и подключаемых гибридов, вырос на 83,5% в годовом исчислении до почти 1,1 миллиона с января по ноябрь, в то время как автомобили с двигателем внутреннего сгорания остаются основным экспортным товаром, составляя 75% от общего объема китайских поставок автомобилей за рубеж, согласно данным CAAM.

Подробности: В 2023 году BYD продемонстрировала рекордные продажи - более 3,02 миллиона электромобилей, что на 62 % больше, чем год назад, и позволило китайскому автопроизводителю сохранить звание самого продаваемого бренда EV в стране. В частности, экспорт вырос на 334 % до 242 765 единиц по сравнению с предыдущим годом, и теперь компания представлена более чем в 70 странах.

Продажи SAIC-GM-Wuling, совместного предприятия General Motors по производству мини-каров в Китае, также достигли рекордной отметки в 1,4 миллиона единиц, из которых 211 512 пришлось на зарубежный экспорт, что представляет собой рост на 9 % по сравнению с прошлым годом. В настоящее время автопроизводитель продает свои бюджетные модели, включая Mini EV, в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Вьетнам и Индонезия.

Geely заявила, что продажи EV выросли на 48% по сравнению с прошлым годом и стали рекордными в прошлом году, составив 487 461 единицу, включая 274 101 автомобиль, работающий на газе и электроэнергии, за рубежом.

Премиальный EV-бренд Zeekr продал за год 118 685 единиц, что на 65% больше, чем в прошлом году, но не достигло цели в 140 000 единиц, поставленной ранее в этом году.

Подразделение GAC по производству электромобилей Aion также не дотянуло до годового показателя в 500 000 единиц, за ним следует Changan Automobile с показателем более 470 000 единиц.

Производственный партнер Huawei заявил, что поставки за рубеж выросли на 35,4% до 230 000 единиц, поскольку в прошлом месяце в Таиланде началось строительство зарубежной производственной базы.

Компания Li Auto сохранила устойчивую динамику в течение года, сообщив о поставках 50 353 гибридных кроссоверов в декабре, в результате чего общий объем поставок компании за год составил 376 030 единиц. Молодые производители EV, такие как NIO и Xpeng Motors, догоняют компанию с годовым объемом поставок 160 038 и 141 601, соответственно.

SAIC-Volkswagen, совместное предприятие вольфсбургского автопроизводителя и китайского государственного автопроизводителя, заявило, что оно стало самым заметным игроком среди своих коллег благодаря продажам почти 110 000 единиц своих китайских электромобилей семейства ID. Как сообщается, в июле немецкий автопроизводитель снизил цену на хэтчбек ID.3 более чем на 20% до 125 900 юаней ($17 500).

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CAAM ожидает, что продажи автомобилей в Китае впервые достигнут порога в 30 миллионов единиц в 2023 году, а в 2024 году эта цифра увеличится до 31 миллиона, сообщает Caixin. В этом году продажи NEV составят 9,4 млн единиц, что на 37 % больше, чем годом ранее. Однако темпы роста могут замедлиться до 22 % в 2024 году, поскольку внутренний рынок электромобилей становится все более зрелым.