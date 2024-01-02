Reuters якобы предоставило ложную информацию, отредактировало контент после публикации, а затем опровергло это редактирование.

Компания Tesla обвинила агентство Reuters в "фабрикации" материалов об автопроизводителе. Агентство считает, что компания намеренно вводит клиентов в заблуждение, заявляя о ремонте вне гарантии.

Reuters якобы предоставило ложную информацию, отредактировало контент после публикации, а затем опровергло это редактирование.

реклама

В статье под названием "Tesla обвинила водителей в поломках деталей, о которых давно известно, что они неисправны", опубликованной Reuters на прошлой неделе, утверждалось, что Tesla подразумевает, что клиенты несут ответственность за проблемы, требующие ремонта, в то время как автопроизводитель знал, что эти неисправности являются типичными. Агентство использовало неофициальные свидетельства клиентов и, как сообщается, имело доступ к сервисным сообщениям, которые подтверждали это.

источник: helios-i.mashable.com

Отчет Reuters вызвал сомнения, поскольку он основывался на сервисных уведомлениях, которые Tesla широко распространяла в своей сервисной сети. Эти уведомления являются обычными и используются для обмена информацией между сервисными центрами Tesla, чтобы выявить потенциальные проблемы на ранней стадии. Наличие сервисного уведомления не обязательно означает, что дефект широко распространен.

Tesla редко отвечает на статьи в прессе с тех пор, как в 2020 году был расформирован ее отдел по связям с общественностью. Однако в данном случае она решила ответить. Агентство Reuters связалось с Tesla до публикации статьи, а ответ от автопроизводителя пришел только после публикации. Tesla назвала статью "сфабрикованной" и утверждает, что она "явно ложная". "Агентство Reuters опубликовало статью, заголовок которой вводит в заблуждение и содержит неполную и откровенно неверную информацию. В этой последней статье туманно и бессмысленно говорится о том, что существуют тысячи недовольных клиентов Tesla. Это бессмыслица, потому что она не основана на фактах - реальность такова, что показатели удержания клиентов Tesla являются одними из лучших и самых высоких в отрасли".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Автопроизводитель утверждает, что у него есть "телеметрия", которая показывает, что в основном инциденте, о котором говорится в статье, произошло столкновение, а не просто неисправность, как утверждает владелец. "Автор связал проблему шума (не имеющую отношения к безопасности) с рядом ничем не обусловленных и не связанных между собой сервисных действий. Вопреки утверждениям статьи, основанным на недостоверных данных, Tesla была честна и прозрачна с нашими регуляторами безопасности по всему миру, и любые намеки на обратное просто ошибочны".