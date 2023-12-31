Вряд ли кто-то будет оплакивать скандального генерального директора, и лишь немногие разработчики игр выразили радость по этому поводу.

В результате слияния Microsoft и Activision Blizzard Бобби Котик, возглавлявший Activision на протяжении десятилетий, в пятницу покинул свой пост. Вряд ли кто-то будет оплакивать скандального генерального директора, и лишь немногие разработчики игр выразили радость по этому поводу.

Бобби Котик возглавлял Activision (он начал свою деятельность еще до слияния с Blizzard) в течение 33 лет. Однако вчера его пребывание на посту генерального директора подошло к концу, тем самым завершив целую эпоху в игровой индустрии. Отставка Котика последовала за официальным объявлением об этом решении в начале месяца генеральным директором Microsoft Gaming Филом Спенсером. Котик - фигура неоднозначная, и не в последнюю очередь из-за его предполагаемых попыток повлиять на жертв преступлений, якобы совершенных сотрудниками Activision Blizzard (речь идет о скандале с домогательствами, разразившемся более двух лет назад).

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источник: wsj.net

Котик, как теперь выясняется, якобы вмешивался в циклы разработки популярных игр Activision Blizzard. Эти заявления совпадают с предыдущей критикой сокращенных сроков разработки Modern Warfare 3 и использования "ностальгического" контента. Эти сообщения исходят от разработчиков, которые работали над проектами. Другие, в частности Энди Белфорд, член команды, ответственной за Overwatch 2, написали, что генеральный директор проигнорировал предупреждения о том, что игра не готова к выпуску. Его также предупреждали, что это может негативно сказаться на производстве.

Партнеры и сотрудники Activision - не единственные, кто празднует уход Котика. Геймеры по всему миру также выразили облегчение в связи с отставкой Котика. Один китайский пользователь платформы X (бывший Twitter) отметил, что геймеры в его стране ненавидят Котика. Несколько групп людей отпраздновали отставку Котика фейерверками на улицах. Обвинения во вмешательстве и откровенная неприязнь к Котику как к руководителю - не первые пятна в его послужном списке.

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В 2007 году стюардесса подала на него в суд за якобы имевшие место домогательства сексуального характера, а затем, с середины 2010 по 2021 год, он оказался в центре нескольких скандалов, связанных с изнасилованиями и домогательствами.