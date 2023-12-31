NBC News ссылается на инсайдерские источники, но не называет провайдера

Согласно новому докладу, китайские воздушные шары-шпионы пользовались связью, поставляемой американским интернет-провайдером. NBC News ссылается на двух действующих и одного бывшего американского чиновника, которые утверждают, что имели возможность ознакомиться с докладом разведки, в котором утверждается, что летающий шпионский аппарат подключался к американской компании для передачи данных.

Если сообщение источника верно, то это свидетельствует о смелости разработчиков шпионского шара. Помимо использования американских технологий на воздушных шарах, китайцы, похоже, просто заключили контракт с американским интернет-провайдером на передачу всех шпионских данных на родину.

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источник: NBC News

Передача данных характеризовалась как короткая, но высокоскоростная пакетная передача. По оценке разведки, данные, переданные между аэростатом и Китаем, состояли в основном из навигационной информации. Отсюда вытекает самый важный вопрос, касающийся истории со шпионским шаром, - что еще содержалось во всплесках данных, отправленных в Китай? К сожалению, пока мы не можем этого знать.

NBC сообщает, что администрация Байдена обратилась в суд за разрешением на электронное наблюдение за воздушными шарами. Однако мы не знаем, был ли этот ордер успешным, не говоря уже о результатах расследования. Более того, американский интернет-провайдер, на которого ссылается NBC News, якобы опровергает информацию о том, что китайский воздушный шар пользовался его сетью.

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что воздушный шар (шары) "непреднамеренно дрейфовал в США из-за западных ветров и ограниченной способности к самоуправлению". Таким образом, было бы показательно, если бы удалось подтвердить, что китайские инженеры пытались организовать интернет-связь в США. NBC News не раскрывает американского интернет-провайдера, так как защищает конфиденциальность своих источников.

Ранее было подтверждено, что воздушные шары предназначены для шпионажа

Китайские воздушные шары-шпионы привлекли к себе внимание в начале 2023 года, однако расследование показало, что они парили над Штатами в течение нескольких месяцев до этого, не вызывая никаких подозрений.

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В упавших воздушных шарах были обнаружены такие компоненты, как устройство, похожее на спутник, солнечные батареи для питания, пропеллер, а также устройства для сбора фото-, видео- и радиолокационных данных. Другие специализированные китайские датчики и оборудование, перевозимые на воздушных шарах, привели к предварительному заключению американской разведки о том, что китайские воздушные шары действительно были созданы для шпионажа.