Это будет незначительным обновлением

Разработчик портативных игровых ПК и ноутбуков GPD планирует взять свои устройства на базе Ryzen 7 7840U и обновить их с помощью нового Ryzen 7 8840U (через ITHome). GPD запустит эти обновленные портативные устройства раньше всех и, как сообщается, станет первой компанией, выпустившей портативный компьютер на базе 8840U.

Конкретные модели, которые перейдут с 7840U на 8840U, - это Win Mini, Win 4 и Win Max 2. ITHome также сообщает, что обновление произойдет одновременно для всех трех моделей, а для Win Mini, помимо перехода на 8840U, будет выпущено "крупное аппаратное обновление".

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источник: GPD.HK

Несмотря на то, что технически это обновление поколения, в действительности серия Ryzen 8040 более или менее идентична серии 7040. Для начала, AMD использует чип Phoenix серии 7040 для серии 8040, что означает отсутствие новых архитектурных особенностей или улучшений. Частоты между соответствующими моделями 7040 и 8040 также идентичны, а значит, 8840U не будет лучше для игр, чем 7840U.

Единственное, что изменилось в Ryzen 8040 и Ryzen 7040, - это нейронный процессор (NPU), который был ускорен на 60 % благодаря более высокой тактовой частоте. Это очень важно для рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом, но сомнительно, что NPU будет полезен в устройствах, предназначенных для игр. Современные игры не используют преимущества аппаратного ИИ, за исключением технологии DLSS от Nvidia, и маловероятно, что многие пользователи GPD будут запускать приложения на базе ИИ на своих игровых портативных устройствах.

Учитывая, что переход на 8840U не дает никаких преимуществ в производительности, может показаться странным, что GPD все равно это делает. Однако, поскольку 8840U практически идентичен 7840U, это будет быстрая и простая модернизация, и она будет хорошо смотреться в спецификациях. Кроме того, GPD может беспокоиться о доступности 7840U, особенно после того, как AMD не смогла поставить партию APU компании в начале этого года. Как новейший флагман AMD, 8840U может быть более доступным, чем 7840U последнего поколения.

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ITHome также отмечает, что GPU выпустит новые портативные компьютеры в следующем году, хотя неясно, будут ли все они использовать чипы Ryzen 8040. Вполне возможно, что GPD планирует использовать новые процессоры Intel Meteor Lake, которые могут похвастаться отличной графической производительностью и надежным AI-оборудованием, но несколько худшей эффективностью, чем APU Ryzen 7040 и 8040, при более низком уровне потребления энергии, характерном для портативных компьютеров.