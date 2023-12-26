Компания Redmi выпустила еще один 16-дюймовый ноутбук в Китае. Новинка также называется "Redmi Book 16 2024", как и недавно выпущенная модель

На мероприятии, посвященном запуску серии Redmi K70, бренд также представил свой новейший ноутбук под названием Redmi Book 2024. Эта модель выпускается в 14- и 16-дюймовом вариантах на базе процессоров Intel серии H 13-го поколения.

Меньшая версия уже поступила в продажу с момента официального анонса. Однако большая модель поступила в продажу несколькими днями позже.

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источник: Redmi

Теперь, спустя несколько недель, компания без лишнего шума выпустила свежую версию 16-дюймового ноутбука с другим чипом. Давайте рассмотрим его характеристики.

Redmi Book 16 2024 стал доступнее с урезанными характеристиками

Компания Redmi выпустила еще один 16-дюймовый ноутбук в Китае. Новинка также называется "Redmi Book 16 2024", как и недавно выпущенная модель.

Однако новейший вариант дешевле, поскольку он оснащен процессором Intel Core i5-12450H 12-го поколения, а не чипсетом Intel Core i5-13500H 13-го поколения, как в предыдущем варианте. Менее мощный чип работает в паре с более медленной оперативной памятью LPDDR5 5200 МТ/с против 6400 МТ/с.

Модель 12-го поколения также оснащена дисплеем с меньшим разрешением, стандартной частотой обновления и более низким уровнем яркости. Его панель имеет разрешение 1920 x 1200 пикселей, частоту обновления 60 Гц и уровень яркости 300 нит. В то время как дисплей 13-го поколения имеет разрешение 2,5K (2560 x 1600 пикселей), частоту обновления 120 Гц и уровень яркости 400 нит.

Размер дисплея остался прежним - 16 дюймов. Он охватывает 100 % цветовой гаммы sRGB и поддерживает регулировку яркости по постоянному току, а также Dolby Vision. Даже скорость зарядки идентична - 100 Вт, однако отсутствует порт Thunderbolt 4, а емкость аккумулятора составляет 56 Вт-ч против 72 Вт-ч у более мощной версии.

Помимо вышеупомянутых различий, остальные характеристики являются общими для обеих моделей. Ноутбук имеет металлический корпус с шарниром 180. Он оснащен полноразмерной клавиатурой с подсветкой (ход клавиш 1,5 мм) и поставляется в единственном варианте цвета Stary Gray.

Беспроводные соединения включают WiFi 6 и Bluetooth 5.2. Ноутбук оснащен множеством портов: 1 x USB 2.0 (тип-A), 2 x USB 3.2 Gen 1 (тип-A), 1 x USB 3.2 Gen 2 (тип-C), 1 x HDMI 2.1 и 3,5-мм разъем для наушников.

Наконец, что не менее важно, на нем установлена операционная система Microsoft Windows 11 Home Chinese Edition с поддержкой HyperOS Connect, которая позволяет использовать экосистемные функции на устройствах Xiaomi.

Вариант Redmi Book 16 2024 с процессором Intel 12-го поколения имеет следующие цены в Китае и уже доступен для предварительного заказа.

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