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dima0782
Micron урегулировала иск о краже интеллектуальной собственности с Jinhua Integrated Circuit Co
Micron также пообещал инвестировать 606,2 миллиона долларов США в Китай

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Американский чипмейкер Micron Technology Inc. достиг мирового соглашения по семилетнему иску о краже интеллектуальной собственности против своего китайского конкурента и государственной компании Jinhua Integrated Circuit Co. Представитель компании кратко прокомментировал этот вопрос, заявив: "Обе компании глобально прекратят свои претензии друг к другу".

Fujian Jinhua не дала никаких официальных комментариев по этому поводу.

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Возможно, Micron "подтолкнули" к урегулированию этого вопроса. Ранее, в мае 2023 года, правительство Китая прекратило использование чипов Micron в критической инфраструктуре страны, ссылаясь на проблемы кибербезопасности. В результате бизнес компании значительно пострадал, что привело к двузначной потере глобальной выручки, поскольку четверть доходов компании приходится на Китай и Гонконг.

Источник: Micron

Micron также пообещала инвестировать еще 4,3 миллиарда юаней (это почти 56 миллиардов рублей) в свои заводы по производству чипов в Китае, что можно рассматривать как попытку загладить вину перед китайскими властями.

Как все началось и разрешилось

Дело было возбуждено в 2017 году компанией Micron против Fujian Jinhua и тайваньской United Microelectronics Corp (UMC) в суде США, утверждая, что обе компании крадут секреты компании о технологиях производства чипов памяти. Тайваньская компания также котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Министерство юстиции США возбудило дело против Fujian Jinhua, UMC и трех граждан Тайваня в 2018 году. В поданных документах упоминается, что обвиняемые вступили в сговор с целью кражи технологии DRAM компании Micron Technology Inc. Micron - единственная американская компания, которая производит DRAM и сохраняет серьезные конкурентные преимущества благодаря своей интеллектуальной собственности, включая дизайн, разработку и производство чипов DRAM. Также утверждается, что Китай не обладал технологией DRAM, которая в то время была одним из национальных экономических приоритетов в рамках кампании "Сделано в Китае 2025".

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Согласно документам, каждой компании грозил минимальный штраф в размере 20 миллиардов долларов. Но UMC урегулировала вопрос с Министерством юстиции в 2021 году, через год после урегулирования с Micron, признав себя виновной и приговорив к выплате штрафа в размере 60 миллионов долларов.

#micron #сша vs китай #иск
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