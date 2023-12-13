Что же нового в обновленной iOS 17.2

Компания Apple предоставила всем владельцам поддерживаемых iPhone возможность обновиться до iOS 17.2. Новый релиз ОС для смартфонов с надкусанным яблочным логотипом, помимо прочего, привносит улучшения в приложение "Messages". Главной новой функцией стало приложение "Дневник".

Apple выпустила iOS 17.2

iOS 17 получила очередное крупное обновление, которое помимо исправлений добавляет новое приложение. Обладатели iPhone уже могут скачать и установить официальный релиз iOS 17.2. Несколько большее количество изменений, внесенных обновлением, ощутят пользователи iPhone 15 Pro и Pro Max. Это связано с тем, что обновление добавляет возможность назначать опцию перевода для кнопки действий, что позволяет быстро переводить фразы и говорить с кем-то на иностранном языке. Кроме того, все смогут воспользоваться улучшениями, которые были добавлены в приложение "Messages". Одним из них стало появление функции, которая позволяет нажать на стрелку в правом верхнем углу, чтобы легко перейти к первому сообщению в разговоре, которое еще не было прочитано.

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Apple

Компания из Купертино также сделала возможным прямое добавление стикеров в воздушные шары. Также появилась возможность изменять силуэты тела выбранных аватаров Memoji. Наконец, добавлена функция проверки контактных ключей, которая в двух словах обеспечивает дополнительную защиту для уязвимых в цифровом отношении людей. С помощью проверки они могут убедиться, что собеседник действительно является тем человеком, которому должно быть отправлено сообщение.

Приложение для ведения записей

Главная новая функция iOS 17.2 - приложение "Дневник". Оно позволяет записывать все, что произошло за день. Благодаря встроенной функции фильтрации можно быстро найти записи, которые вы занесли в закладки. Кроме того, при необходимости приложение "Дневник" поможет вам поддерживать регулярность записей, отправляя уведомления в определенное время или в определенный день. Наши записи также могут быть защищены с помощью верификации Touch ID или Face ID (в зависимости от модели вашего iPhone). Стоит также отметить, что заметки, добавленные в Дневник, можно синхронизировать с iCloud.

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Еще одно примечательное изменение - добавление совместимости с беспроводными зарядными устройствами Qi2 для всех моделей iPhone 13 и iPhone 14. Чтобы установить iOS 17.2, просто перейдите в Настройки -> Общие -> Обновления, как обычно.