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dima0782
M3 MacBook Air ожидается в марте, а вот M3 Studio и Pro придется подождать
Самый популярный ноутбук Apple получит еще более мощный процессор в 2024 году, и можно ожидать, что мы попрощаемся с нынешним M1

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Главной новостью Apple в начале 2024 года станет упрощение линейки iPad: новый большой iPad Air M2, окончание выпуска iPad 9-го поколения и, скорее всего, оптимизация линейки Apple Pencil. Зато появится больше компьютеров Mac, и на этот раз они будут обладать мощностью M3. Однако не все они будут выпущены одновременно.

По словам хорошо осведомлённого Марка Гурмана из Bloomberg, следующей порцией Mac станут новые MacBook Air, которые сейчас носят кодовые названия J613 и J615 для 13- и 15-дюймовых моделей соответственно. Не стоит ожидать, что Apple полностью переосмыслит свой самый тонкий ноутбук: ожидается, что оба Air получат процессоры M3 внутри, но останутся практически неизменными снаружи. Как говорит Гурман, в этом нет ничего плохого: это означает передовой процессор в самом продаваемом ноутбуке Apple.

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Apple

Если у вас уже есть M2, вам не нужно обновляться, и, вероятно, не стоит; новые M3 будут ориентированы в основном на людей с M1 или Intel Mac, для которых они представляют собой значительное обновление.

M3 MAC STUDIO И MAC PRO НА ПОДХОДЕ... СОБЫТИЯ

Когда новые MacBook Air поступят в продажу, это означает, что будет всего три компьютера Mac, которые не будут оснащены вариациями процессора M3: Mac mini, Mac Pro и новый, сравнительно более доступный собрат Pro - Mac Studio. По словам Гурмана, ни Pro, ни Studio не получат процессор M3 как минимум до конца 2024 года, а возможно, и до 2025 года. Когда появится Mac mini на базе M3, пока неизвестно.

Следует помнить, что в компьютерах Studio и Pro используются не стандартные процессоры M, а их самые высокие модификации: в настоящее время они работают с M2 Max и M2 Ultra, которые уже являются удивительно мощными процессорами. Например, Ultra в Mac Pro имеет 24 ядра CPU, 76 ядер GPU и 32-ядерный Neutral Engine. На данный момент не существует M3 Ultra, хотя он наверняка находится в разработке.

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Еще одно изменение, которое мы, скорее всего, увидим в следующем году, - это конец трехлетней модели M1 MacBook Air, которая в настоящее время является ноутбуком Apple начального уровня. Ожидайте, что в 2024 году M2 займёт место самого доступного ноутбука Mac.

#apple #macbook air #макбук
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