Он будет единственным в этой серии, чей TDP составит 45 Вт

Intel Core Ultra 9 185H - флагманский представитель грядущей серии мобильных процессоров Intel. Утверждается, что он будет единственным в этой серии, чей TDP составит 45 Вт. Эта информация подтверждается новыми утечками, которые также раскрывают дизайн самого процессора.

Intel Core Ultra 9 185H без секретов

Ожидается, что в скором времени Intel представит еще одну серию мобильных процессоров. В нее войдут чипы, которые первыми будут использовать новую номенклатуру. Флагманским представителем этого семейства станет модель Core Ultra 9 185H, информация о которой уже просочилась. Однако на этот раз у нас есть кое-что новое. В одной из китайских социальных сетей появилась фотография, демонстрирующая внутренности прототипа ноутбука Samsung Galaxy Book 4 Ultra. Как мы уже знаем, в одной из модификаций именно процессор Core Ultra 9 185H, который мы видим на фото, будет стоять на борту этой модели. Довольно забавной деталью здесь является количество нанесенной термопасты, но, предположительно, из-за предполагаемого использования этого оборудования никто не беспокоится о тщательной очистке.

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Итак, мы уже знаем, как выглядит флагманский представитель семейства Meteor Lake. А что он предлагает с технической стороны? Intel Core Ultra 9 185H - это 16-ядерный процессор с 6 производительными и 10 энергосберегающими ядрами. Процессор также имеет 22 потока. Новые утечки говорят о максимальной тактовой частоте 5,1 ГГц и TDP 45 Вт. Стоит отметить, что, согласно более ранним сообщениям, только серия Core Ultra 9 будет обладать 45-ваттным TDP. Остальные модели, как ожидается, будут работать с TDP 28 Вт.

Результаты бенчмарков

Информация от CPU-Z также свидетельствует о том, что процессор используется на сокете 2049. Кроме того, стали доступны результаты встроенного бенчмарка CPU-Z. Core Ultra 9 185H набрал 767 и 8096 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Для сравнения, Core i9-13900H набрал 860 и 8866 баллов соответственно. Отметим, однако, что Core 9 185H работал в прототипе ноутбука, поэтому его производительность в финальной версии может несколько отличаться.

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Запуск линейки компьютеров Galaxy Book 4, скорее всего, состоится на мероприятии Galaxy Unpacked, которое ожидается 17 января. А вот сами процессоры Intel Core Ultra, как ожидается, дебютируют раньше, 14 декабря. Поэтому мы ждем официального объявления от Intel до четверга.