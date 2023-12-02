По слухам, Apple планирует оснастить серию iPhone 16 кнопкой Action с емкостным управлением, в отличие от предшественников с механической кнопкой

iPhone 16, дебют которого ожидается во второй половине 2024 года в качестве преемника смартфонов серии iPhone 15, может быть оснащен новой кнопкой Action Button от Apple. В то время как компания оснастила iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max новой кнопкой, призванной заменить переключатель звука, в новом отчете говорится, что компания планирует оснастить все четыре модели в линейке настраиваемой кнопкой, которая, как ожидается, появится в обновленном виде.

MacRumors сообщает, что Apple включит кнопку Action Button во все модели iPhone 16, которые, вероятно, появятся в следующем году. В отличие от линейки iPhone 15, модели iPhone 16, не относящиеся к категории Pro, также будут оснащены новой кнопкой Action Button. Есть также предположение, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus могут стать последними моделями iPhone, которые дебютируют с переключателем звука - даже iPhone SE 4, как предполагается, дебютирует в 2025 году с новой кнопкой.

реклама

Между тем, в отчете говорится, что кнопка Action на iPhone 16 будет обновлена в следующем году. Вместо обычной механической кнопки, как клавиши регулировки громкости и питания, новая Action Button будет иметь емкостную функциональность, как кнопка "домой" в iPhone SE (2022). Пока неясно, все ли модели серии будут оснащены обновленной кнопкой под кодовым названием Atlas.

Когда в этом году Apple представила iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, компания рассказала о новой функциональности кнопки Action Button, которая расширяет возможности использования кнопки, используемой для переключения между режимами виброзвонка и звонка на iPhone.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

С помощью кнопки действия можно переключать режимы звонка или функции доступности, запускать приложение камеры или лупы, запускать или останавливать голосовые заметки или фонарик, а также включать и отключать режимы фокусировки на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Переход на емкостную кнопку означает, что она сможет распознавать различные уровни давления. Однако энтузиастам придется подождать несколько месяцев, прежде чем Apple представит предполагаемую серию смартфонов iPhone 16 в 2024 году.