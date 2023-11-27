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dima0782
Стандарт беспроводной зарядки Qi2 на базе MagSafe от Apple скоро появится на телефонах Android
Qi2, как и MagSafe, будет отличаться магнитным креплением к телефонам, более быстрой зарядкой, высокой эффективностью и удобством

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В январе на выставке CES 2023 было анонсировано новое поколение глобального стандарта беспроводной зарядки Qi. На этом мероприятии Консорциум беспроводного питания (WPC) снял покров с Qi2, основанного на технологии MagSafe компании Apple. Ожидается, что смартфоны и зарядные устройства, сертифицированные по технологии Qi2, появятся в праздничный сезон 2023 года. Недавно WPC объявила, что стандарт Qi2 практически вышел на финишную прямую: первые мобильные устройства с новым стандартом беспроводной зарядки заканчивают сертификационное тестирование. Это означает, что вскоре мы сможем увидеть технологию беспроводной зарядки MagSafe на телефонах под управлением ОС Android.

Qi2, как и MagSafe, будет отличаться магнитным креплением к телефонам, более быстрой зарядкой, высокой эффективностью и удобством, сообщает WPS. Выход на рынок первых продуктов, сертифицированных по технологии Qi2, намечен на праздничный сезон, начиная с линейки iPhone 15 компании Apple. Ожидается, что телефоны на базе Android последуют этому примеру, приняв профиль Qi2. По данным WPS, Belkin, Mophie, Anker и Aircharge уже анонсировали продукты для зарядки Qi2, и более 100 устройств находятся в стадии тестирования или в очереди на сертификацию.

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Согласно WPC, стандарт Qi2 включает в себя два профиля: Magnetic Power Profile (MPP), основанный на технологии MagSafe, предоставленной консорциуму компанией Apple и отмеченный логотипом Qi2, и Extended Power Profile (EPP), который является усовершенствованием существующей беспроводной зарядки, не включающей магниты, но соответствующей стандарту Qi2. Новые продукты Qi2 EPP будут маркироваться существующим логотипом Qi, говорится в пресс-релизе WPS, выпущенном в начале этого месяца.

Поскольку телефоны на базе ОС Android приняли новый стандарт Qi2, мы можем вскоре увидеть профиль MPP на базе MagSafe на новых телефонах на базе ОС Android. Новые беспроводные зарядные устройства смогут магнитно крепиться к совместимым устройствам Android, подобно тому, как зарядное устройство MagSafe крепится к iPhone. Кроме того, с появлением магнитного крепления на телефонах Android, ряд аксессуаров для телефонов на магнитах, которые в настоящее время доступны для моделей iPhone, могут появиться и на устройствах Android. К ним относятся совместимые с MagSafe чехлы, магнитные кошельки, аккумуляторные блоки и многое другое.

"Эти сертифицированные зарядные устройства Qi2 обеспечивают более плавную и быструю зарядку, более эффективное энергопотребление и широкую совместимость", - заявил Пол Струсакер, исполнительный директор WPC, в своем релизе. "Кроме того, магнитное крепление Qi2 означает, что потребителям больше не придется суетиться, пытаясь отрегулировать положение своих устройств для обеспечения идеального совмещения телефона и зарядного устройства".

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Недавно появилась информация о том, что линейка Google Pixel 9 также будет выпускаться с поддержкой стандарта беспроводной зарядки Qi2. Старший инженер по аппаратному обеспечению Google Лию Ян (Liyu Yang), который с 2017 года работает над системами беспроводной зарядки в телефонах Pixel, недавно присоединился к WPC в качестве члена совета директоров. По данным WPC, Ян сейчас отвечает за исследования и разработку технологии беспроводной зарядки нового поколения для грядущих продуктов Pixel, что позволяет предположить, что серия Pixel 9 возможно будет поставляться с поддержкой беспроводной зарядки Qi2.

#гаджеты #беспроводная зарядка #magsafe #qi2
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