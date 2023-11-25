Google отреагировал на сообщения пользователей

Смартфон Google Pixel 8 Pro создает новые проблемы для своих владельцев. Некоторое время назад пользователи жаловались на проблемы с перегревом и недолговечность, а теперь слабым звеном смартфона оказался дисплей.

Загадочные неровности на дисплее Pixel 8 Pro

Некоторые обладатели Pixel 8 Pro заметили круглые неровности в нескольких областях экрана, которые выглядят так, как будто они возникли в результате давления чего-либо на 6,7-дюймовый дисплей. Защитный слой Gorilla Glass Victus 2 никак не влияет на эту проблему. В качестве одной из возможных причин, приводящих к образованию пузырьков, называлось давление со стороны электронных компонентов, зачехленных в системной плате. Разборка смартфона подтвердила, что расположение некоторых компонентов могло давить на экран, что привело к появлению вмятин.

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Все это не влияет на сенсорную функциональность Pixel 8 Pro и качество изображения, а неровности не очень заметны, если смотреть на них под правильным углом и при оптимальном освещении. Однако некоторые люди опасаются, что неровности/порезы со временем могут привести к повреждению дисплея. Это не единичный случай, и таких сообщений уже десятки. Некоторые люди уже обратились в Google с просьбой заменить неисправный экран.

Ответ Google. А как же гарантия?

На этот случай отреагировал сам производитель. В своем заявлении компания подтвердила, что "в определенных условиях некоторые владельцы могут наблюдать нечто, напоминающее небольшие неровности". Google утверждает, что это "не оказывает никакого функционального воздействия на производительность или долговечность Pixel 8". В связи с ударами внутренних компонентов был установлен новый тип дисплея.

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"Смартфоны Pixel 8 оснащены новеньким дисплеем. Когда экран выключен, не используется и при определённых условиях освещённости, некоторые владельцы могут заметить следы от компонентов смартфона, напоминающие маленькие бугорки. Это не оказывает функционального воздействия на производительность или долговечность Pixel 8". Таким образом, похоже, что компания не будет заменять ни смартфон, ни экран.