Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Дебютирует первый в мире игровой Linux-ноутбук полностью на базе AMD
Tuxedo Sirius 16 оснащен восьмиядерным процессором Ryzen 7 7840HS Zen 4 и GPU RX 7600M XT Navi 33

реклама

На рынке появился первый в мире (по крайней мере, за долгое время) Linux-ноутбук Sirius 16 Gen 1 компании Tuxedo Computers (с сайта Phoronix). Это полностью AMD-устройство, оснащенное Ryzen 7 7840HS (Phoenix) и RX 7600M XT, с возможностью установки большого количества оперативной памяти и накопителей. Технические характеристики устройства впечатляют (в отличие от его 14-дюймового неигрового собрата), но его пригодность для игр зависит от готовности Linux к играм.

В аппаратном плане Tuxedo использует очень сбалансированный подход к Sirius 16. 16-дюймовые ноутбуки нельзя назвать миниатюрными, но при толщине всего 2,2 см они не такие громоздкие, как более дорогие устройства. Производительность ноутбука ограничена видеокартами RX 7600M XT, но это отнюдь не медленный графический процессор, и именно эта видеокарта используется в некоторых новейших eGPU. Не всем нужен массивный игровой ноутбук, и 7600M XT вполне подойдет для 16-дюймового плеера, такого как Sirius 16.

реклама

Tuxedo Computers

Но, пожалуй, самой важной причиной, по которой Tuxedo полностью перешла на оборудование AMD, является Linux. Благодаря Steam Deck графические процессоры AMD, вероятно, имеют наилучшую поддержку среди всех трех производителей игровых GPU. Знаменитый портативный игровой ПК проделал значительную работу по прокладыванию пути для игр на Linux, и он работает на APU AMD с архитектурой RDNA 2, которая на одну версию отстает от архитектуры RDNA 3 в 7600M XT.

Если графический процессор AMD уже был очевидным выбором, то его использование в паре с APU Ryzen вполне естественно. Это также открывает перед Sirius 16 более простую ситуацию с графическими драйверами, поскольку интегрированная графика APU может быть использована для неигровых задач благодаря переключателю MUX, который позволяет ноутбукам плавно переключаться между дискретной и интегрированной графикой. В спецификации также упоминается "гибридный графический режим", но неясно, означает ли это возможность использования iGPU Radeon 780M вместе с 7600M XT.

Tuxedo Computers

Sirius 16 также может быть оснащен до 96 Гбайт памяти DDR5 с тактовой частотой 5600 МГц, что является неплохой опцией, но совершенно излишней. Наличие двух слотов M.2 для твердотельных накопителей типоразмера 2280 также позволяет оснастить Sirius 16 большим объемом памяти. Tuxedo предлагает как 990 Pro 4 ТБ от Samsung, так и P3 Plus 4 ТБ от Crucial для хранения 8 ТБ с завода.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По умолчанию Sirius 16 поставляется с ОС Tuxedo OS (ответвление Ubuntu), но Tuxedo предлагает также Ubuntu, Kubuntu и Ubuntu Budgie. Ноутбук поступит в продажу с 8 декабря, а его стоковая конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и 500 ГБ дискового пространства стоит 1699 евро (около 1860,32 долл. США). К счастью, чтобы приобрести Sirius 16, не обязательно находиться в Европе, поскольку Tuxedo осуществляет международные поставки во многие страны.

#amd #игровой ноутбук #tuxedo sirius 16 #игровой linux ноутбук
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Найден способ использовать 3D V-Cache процессоров Ryzen в качестве RAM-диска
Представлена карманная видеокарта за $600, которую можно использовать как SSD и порт-хаб
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Российская бронетехника и бойцы на передовой стали получать персональные глушилки дронов
6
На китайских заводах десятки тысяч видеокарт RTX 4090 разбираются в компактные чипы для ИИ
17
В Крыму намерены реализовать дорожный мегапроект
11
Невыпущенные чипы 14-го поколения уже замечены на китайских сайтах реселлеров
+
Графические процессоры RX 8700 XT/8600 XT на базе AMD RDNA 4 получают первые исправления на LLVM
+
Forbes: у Украины есть сотни западных танков и боевых машин, но нет снарядов, сапёров и командиров
4
Минобороны рассекретило "умные" бомбы c УМПК и реактивным двигателем, способные пролететь 100 км
6
Horizon Zero Dawn с полной трассировкой лучей ухудшает визуальные эффекты своего сиквела
5
Легкий китайский танк Type 15 с 105мм пушкой весит 35 тонн, что чуть больше веса Бредли
3
Цены на уран достигли $81, так как его на всех не хватает
7
Samsung возможно разрабатывает AR-гарнитуру
+
Бывший разработчик GTA раскрыл некоторые секреты, но Rockstar это не понравилось
+
Китай устанавливает 16-мегаваттные ветрогенераторы в море за рекордные 24 часа
+
Из-за пикета польских перевозчиков на границе с Украиной застряли грузы с детекторами "Ланцетов"
1
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
10
PS5 превосходит Xbox Series X\S по крайней мере в соотношении 7 к 1 на многих рынках
4
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO M6 Pro 4G
+
Apple работает над бюджетной версией смарт-часов Watch Ultra
+
Китайские лазерные атаки заставили ВВС США закупить 42 тыс. противолазерных устройств
+
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
8

Популярные статьи

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 6
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
8
Обзор игровой мыши Acer OMW121
8
CF-105 Arrow – истребитель, созданный для борьбы с советскими стратегическими бомбардировщиками
+
Эксперты рассказали о применении МиГ-35 в спецоперации на Украине
+
5 способов продлить срок службы ноутбука и заряда батареи: простые и эффективные методы
1
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
37
Киев требует от Запада модернизированные F-16 с новым АФАР-радаром
3
Милей заявил, что Аргентина больше не будет заключать "секретные" сделки с Россией, Бразилией и КНР
24
Боевая машина Wiesel – классическая танкетка в современном исполнении
2

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
22:08
как-то в Ленинграде в стенах военной академии им Чапаева нас знакомили с Леоновым. Так вот седой генерал уверял всех что амеры были на Луне в отличии от Пушков а.
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
John Doe
22:07
Сегодня получил бан в сингл плеере МВ2, тп молчит, думал покупать мв3, но теперь нет возможности, магазин тоже заблочили. Естественно после такого создавать новый акк и что-либо покупать у них не буд...
Игроки Modern Warfare 2 вновь столкнулись с ложной блокировкой аккаунтов
Апшеронский скакел
22:07
Их даже не демобилизируют, кто два года уже отслужил, сидят как рабы
Канада передаст ВСУ 11 тысяч штурмовых винтовок – "Прекрасное" средство против танков и ракет
glavhyilo
22:05
сша на китай смотрят щас-это их последняя битва,потом выборы в сша и если пиндосы проигрывают битву в азии,то верхушку демократов сажают в тюрьму навсегда.С азии может щас 3-я мировая начаться,не с бл...
Шольц пообещал, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине
John Doe
22:04
Вот как раз сегодня получил бан в сингл плеере, на мисси где вы лазаете в траве с прайсом. Естественно никаких читов не использовал, да и в мультиплеер не зашёл ни разу, написал в тех. поддержку прошл...
Получить блокировку в Modern Warfare 2 можно даже во время игры в сюжетную кампанию
Апшеронский скакел
22:01
Написал представитель недонации, которые в жизни ничего не построили. У вас денег на ЗП бюджетникам нет, сказочник
Россия из-за санкций потеряла 76 пассажирских лайнеров — министр транспорта
Гоогле Гооглев
22:01
Посмейся на могилах своих соотечественников , ведь вам так весело
В сети показали первые реальные фото Samsung Galaxy S24 Ultra
Иван Горыныч
22:01
Это что за клоун, 1 марта 2014, СФ РФ по просьбе Путина и под аплодисменты принял решение 347 на ввод российских войск на территорию Украины.
Российский президент на саммите G20 рассказал о своем видении ситуации и указал на лицемерие Запада
Гоогле Гооглев
21:58
Хохлы уже начали понимать, что они просто мясо , но ни чего сделать не могут , хотя кричали , захотим поменяем , но нарик их всех загнал под шконку , вот такие вот не рабы
Канада передаст ВСУ 11 тысяч штурмовых винтовок – "Прекрасное" средство против танков и ракет
Иван Горыныч
21:57
Это ты финам и расскажи, они уже в НАТО и строить 1.5 т км границы с потенциальным противником,это наша проблема, геморр перспективный, это не Норвегия это пропасть для оборонки
Шольц пообещал, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем