Tuxedo Sirius 16 оснащен восьмиядерным процессором Ryzen 7 7840HS Zen 4 и GPU RX 7600M XT Navi 33

На рынке появился первый в мире (по крайней мере, за долгое время) Linux-ноутбук Sirius 16 Gen 1 компании Tuxedo Computers (с сайта Phoronix). Это полностью AMD-устройство, оснащенное Ryzen 7 7840HS (Phoenix) и RX 7600M XT, с возможностью установки большого количества оперативной памяти и накопителей. Технические характеристики устройства впечатляют (в отличие от его 14-дюймового неигрового собрата), но его пригодность для игр зависит от готовности Linux к играм.

В аппаратном плане Tuxedo использует очень сбалансированный подход к Sirius 16. 16-дюймовые ноутбуки нельзя назвать миниатюрными, но при толщине всего 2,2 см они не такие громоздкие, как более дорогие устройства. Производительность ноутбука ограничена видеокартами RX 7600M XT, но это отнюдь не медленный графический процессор, и именно эта видеокарта используется в некоторых новейших eGPU. Не всем нужен массивный игровой ноутбук, и 7600M XT вполне подойдет для 16-дюймового плеера, такого как Sirius 16.

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Tuxedo Computers

Но, пожалуй, самой важной причиной, по которой Tuxedo полностью перешла на оборудование AMD, является Linux. Благодаря Steam Deck графические процессоры AMD, вероятно, имеют наилучшую поддержку среди всех трех производителей игровых GPU. Знаменитый портативный игровой ПК проделал значительную работу по прокладыванию пути для игр на Linux, и он работает на APU AMD с архитектурой RDNA 2, которая на одну версию отстает от архитектуры RDNA 3 в 7600M XT.

Если графический процессор AMD уже был очевидным выбором, то его использование в паре с APU Ryzen вполне естественно. Это также открывает перед Sirius 16 более простую ситуацию с графическими драйверами, поскольку интегрированная графика APU может быть использована для неигровых задач благодаря переключателю MUX, который позволяет ноутбукам плавно переключаться между дискретной и интегрированной графикой. В спецификации также упоминается "гибридный графический режим", но неясно, означает ли это возможность использования iGPU Radeon 780M вместе с 7600M XT.

Tuxedo Computers

Sirius 16 также может быть оснащен до 96 Гбайт памяти DDR5 с тактовой частотой 5600 МГц, что является неплохой опцией, но совершенно излишней. Наличие двух слотов M.2 для твердотельных накопителей типоразмера 2280 также позволяет оснастить Sirius 16 большим объемом памяти. Tuxedo предлагает как 990 Pro 4 ТБ от Samsung, так и P3 Plus 4 ТБ от Crucial для хранения 8 ТБ с завода.

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По умолчанию Sirius 16 поставляется с ОС Tuxedo OS (ответвление Ubuntu), но Tuxedo предлагает также Ubuntu, Kubuntu и Ubuntu Budgie. Ноутбук поступит в продажу с 8 декабря, а его стоковая конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и 500 ГБ дискового пространства стоит 1699 евро (около 1860,32 долл. США). К счастью, чтобы приобрести Sirius 16, не обязательно находиться в Европе, поскольку Tuxedo осуществляет международные поставки во многие страны.