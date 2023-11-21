Ожидается, что iPhone 16 Pro получит такой же впечатляющий зум-объектив, как и iPhone 15 Pro Max, и это не все, что изменит Apple.

Множество слухов о iPhone 16 предрекают самым дорогим моделям Apple большие изменения: модели Pro получат ряд существенных обновлений камер, дисплеев и аккумуляторов.

Начнем с камер. Уважаемый отраслевой аналитик Минг-Чи Куо удвоил свои прогнозы, согласно которым iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат телеобъектив tetraprism, который в настоящее время доступен только в iPhone 15 Pro Max. Этот объектив обеспечивает 5-кратный оптический зум, и, пользуясь им уже некоторое время, мы можем подтвердить, что он вполне достоин этого.

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Объектив не вошел в iPhone 15 Pro, поскольку, по всей видимости, был слишком громоздким, но Куо ранее сообщал, что Apple решила эту проблему. И это не единственный редизайн, который Apple, по всей видимости, проводит для своих моделей 2024 Pro и Pro Max.

ЧТО БУДЕТ В IPHONE 16 PRO И PRO MAX

Помимо обновленной камеры, iPhone 16 Pro и Pro Max, по прогнозам, также получат новое решение для управления тепловыделением на основе графена. Звучит не очень интересно, но терморегуляция крайне важна для смартфонов, чтобы обеспечить максимальную мощность процессора, не расплавив телефон или, по крайней мере, не заблокировав его, пока он не остынет. Сообщается также, что обновленная батарея станет на 2,5% больше - опять же, не очень интересно, но полезно - и, возможно, по примеру Apple Watch Series 7 перейдет от черной фольги к металлическому корпусу батареи, опять же для лучшего отвода тепла.

По некоторым данным, экран Pro также станет больше, увеличившись с 6,1 до 6,3 дюйма. Такое увеличение размеров может быть связано с необходимостью освободить место для зум-объектива, или это может быть просто совпадением. Заявленные размеры экрана составляют 6,27 дюйма для Pro и 6,86 дюйма для Pro Max.

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Пока эти слухи ничем не подтверждены, поэтому рекомендуется относиться к ним со скептицизмом. Тем не менее, они звучат достаточно правдоподобно, а прогноз о наличии зум-объектива, в частности, кажется весьма вероятным.