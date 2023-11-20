Компания Apple может совершить революцию в использовании своих ноутбуков.

Линейку компьютеров MacBook ожидают революционные изменения. Согласно новым утечкам, Apple планирует внедрить сенсорную технологию, интегрированную в OLED-дисплей. Ожидается, что первые такие компьютеры мы увидим не раньше 2026 года. Что еще известно.

MacBooks с сенсорным OLED-дисплеем

Компания Apple может совершить революцию в использовании своих ноутбуков. По данным Revegnus, известного инсайдера, ответственного за массу утечек, MacBook получат сенсорный экран. Точнее, предполагается, что Apple будет использовать сенсорную технологию, интегрированную в сам дисплей. Revegnus поясняет, что такой способ позволит сделать экраны тоньше и сократить расходы на поставку компонентов, поскольку не нужно будет изготавливать отдельную сенсорную панель и совмещать ее с OLED-дисплеем. Судя по сообщению утечки, первыми компьютерами Apple, на борту которых мы увидим эту технологию, станут MacBook Pro в 14,2- и 16,2-дюймовых вариантах. Их анонс ожидается в 2026 или 2027 году.

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Важно также отметить, что сенсорный OLED-дисплей появится и в более доступных MacBook Air, которые, как ожидается, будут представлены в 13,6- и 15,3-дюймовых версиях. Однако мы полагаем, что между выпуском первого сенсорного MacBook Pro и дебютом MacBook Air с аналогичной технологией дисплея пройдет некоторое время. Это связано с тем, что Apple предпочитает делать новейшие разработки эксклюзивными для более дорогих моделей своих устройств. Что касается поставщиков, то их, как ожидается, будет как минимум два. Samsung Display (под названием "Y-OCTA") и LG Display (под названием "Touch On Encapsulation") должны поставлять Apple технологии, интегрированные в сенсорные экраны.

Имеет ли сенсорный экран в MacBook смысл для Apple?

Новые сообщения заставляют задуматься о том, насколько целесообразно для компании Apple внедрение сенсорного дисплея в ноутбуки MacBook. Это был бы шаг, совершенно противоположный диверсификации модельного ряда. В этом случае MacBook будет иметь еще больше общего с iPad и наоборот. Кроме того, наличие программ для iPad (или их аналогов) на MacBook означало бы, что покупателям не нужно будет приобретать iPad, если у них уже есть MacBook с сенсорным экраном. Если только Apple не решит оставить свой стилус (Apple Pencil) исключительно для планшетов. Тогда компания может упустить возможность заработать на этом аксессуаре больше денег.

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На данный момент к этим утечкам лучше относиться как к интриге. Однако если они окажутся правдой, то ждать придется как минимум до 2026 года.