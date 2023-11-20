И текущий год не обещает быть удачным.

Компания TrendForce, специализирующаяся на исследованиях рынка ИТ-индустрии, опубликовала очередной отчет о мировых поставках твердотельных накопителей. В заголовке источника приводится интересная информация о том, что в 2022 году мировые поставки SSD сократились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отчете также рассматриваются бренды, борющиеся за право продать наибольшее количество устройств в мировом рейтинге, и некоторые причины падения объемов поставок.

В отчете утверждается, что в 2022 году различные проблемы спроса и предложения, с которыми сталкивалась отрасль SSD, будут в основном решены. В частности, TrendForce утверждает, что проблема с ограничением поставок контроллеров SSD была решена в прошлом году. Надо полагать, что поставки другого основного компонента - флэш-памяти NAND - также прошли без проблем.

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Kingston

Несмотря на кажущуюся бесперебойность поставок ключевых компонентов SSD, TrednForce исходит из того, что в 2022 году будет поставлено 114 млн. твердотельных накопителей. Разумеется, мы пока не располагаем данными за весь 2023 год.

Так что же стало причиной значительного снижения поставок SSD в прошлом году? TrendForce не дает прямого ответа на этот вопрос, но упоминает, что в 2023 году мировая экономика все еще испытывает трудности. Действительно, в 2022 году лопнул "пузырь" ИТ-продаж, вызванный пандемией (что привело к падению продаж ПК), а такие факторы рецессии, как инфляция и увольнения, часто фигурировали в новостях.

Большую часть анализа TrendForce занимала конкуренция между ведущими производителями SSD, о чем свидетельствует изменение долей рынка. Было отмечено, что пять ведущих брендов SSD увеличили свою совокупную долю рынка с 53% до 59% в период с 2021 по 22 год. При этом Kingston явно доминирует, самостоятельно контролируя почти треть рынка. По мнению TrendForce, компания Kingston укоренилась на рынках промышленных систем управления и OEM-производителей, чтобы расширить и укрепить свое влияние. Еще одно интересное наблюдение: несмотря на снижение общемировых поставок, Kingston и Adata сумели укрепить свое доминирующее положение на рынке.

Что касается 2023 года, то TrendForce рисует картину, в которой мировая экономика продолжает испытывать трудности, а крупные игроки продолжают использовать свои силы для роста. Ранее мы уже сообщали об агрессивном сокращении производства поставщиками NAND в поисках более выгодных цен. Однако китайские поставщики NAND и контроллеров могут быть заинтересованы в том, чтобы заполнить пробелы, оставленные более известными брендами. Попытки создать искусственный дефицит для повышения рыночных цен редко оправдывают себя на действительно конкурентном рынке. TrendForce отмечает, что уже есть свидетельства того, что китайская компания Longsys становится все более интернациональной, например, приобретая компании в Бразилии.

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По-видимому, сейчас все еще благоприятное время для тех, кто хочет добавить в свои системы больше SSD-накопителей. Однако есть признаки того, что цены на твердотельные накопители для потребителей выравниваются или даже начинают расти.