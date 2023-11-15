PCI-SIG сообщила о начале разработки очередных версий стандарта PCIe.

И в PCIe 5.0, и в PCIe 6.0 будет использоваться новый тип кабеля, получивший название CopprLink. Однако он будет использоваться как в качестве внутреннего, так и внешнего решения. К сожалению, PCI-SIG не раскрыла подробностей спецификации CopprLink.

PCI-SIG анонсирует новый тип кабеля CopprLink

Организация PCI-SIG, отвечающая за развитие и совершенствование стандарта PCI, только что анонсировала разработку дальнейших версий PCI Express. В частности, ведутся работы над стандартами PCIe 5.0 и PCIe 6.0, а также стало известно, что в обоих случаях будет использоваться совершенно новый тип кабеля под названием CopprLink. На данный момент, к сожалению, нет никакой информации о его технических характеристиках. Это связано с тем, что его разработка находится в стадии завершения.

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Известно лишь, что CopprLink будет использоваться как внутри, так и снаружи, и если все пойдет по плану, то подробности обоих решений мы сможем увидеть только в следующем году. Как можно прочитать на сайте PCI-SIG, стандарт PCIe 6.0 обеспечивает удвоение пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с PCIe 5.0. Если говорить о точных цифрах, то PCIe 5.0 обеспечивает скорость передачи данных 32 ГТ/с, а PCIe 6.0, как ожидается, будет предлагать 64 ГТ/с и пропускную способность до 256 ГБ/с в интерфейсе x16.

Придется немного подождать нового решения

Возвращаясь к CopprLink, можно отметить, что, по некоторым предположениям, это может быть решение для питания, способное устранить проблемы стандарта 12VHPWR. Раз уж мы затронули эту тему, стоит добавить, что масштаб проблемы 12VHPWR может оказаться гораздо больше, чем предполагалось ранее. Действительно, в сети появилась информация с сайта, утверждающего, что оплавленных разъемов питания на картах GeForce RTX 4090 гораздо больше, чем заявляет производитель. Однако, несмотря ни на что, похоже, что CopprLink будет отвечать только за передачу данных между устройствами, на что указывает и анонс PCI-SIG.

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Однако прежде чем новое решение станет популярным и попадет в устройства потребительского класса, оно, вероятно, сначала будет использоваться в компьютерах HPC (High-Performance Computing). Более подробной информации о CopprLink нам придется подождать еще немного. Скорее всего, мы узнаем подробности в ближайшие месяцы. К сожалению, на данный момент неясно, когда именно нам будут представлены спецификации 2024 года. Поэтому необходимо запастись терпением.