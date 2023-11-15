По имеющимся данным, Samsung готовит 5 моделей ноутбуков

Выпуск следующего поколения ноутбуков семейства Galaxy Book запланирован на 2024 год, но благодаря новым утечкам мы уже знаем, что могут предложить устройства этой серии. По имеющимся данным, Samsung готовит 5 моделей, каждая из которых будет оснащена новым процессором Intel.

Samsung готовит новые ноутбуки

Если говорить о потребительской электронике, то Samsung известна скорее как производитель смартфонов. Эта южнокорейская компания присутствует и на рынке ноутбуков. В ассортименте Samsung есть устройства, принадлежащие к линейке Galaxy Book, которая будет обновлена уже в 2024 году. Речь идет о серии Galaxy Book 4, в которую войдут в общей сложности пять новых моделей.

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Как сообщает WindowsReport, еще до презентации из надежного источника была получена информация о технических характеристиках всех грядущих Galaxy Book. Предстоящая линейка ноутбуков Samsung будет включать в себя: Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 Ultra, Galaxy Book 4 360 и Galaxy Book 4 360 Pro.

Ноутбук начального уровня Galaxy Book 4 не будет выделяться по производительности на фоне других моделей. Его сердцем станет процессор среднего класса Intel Core 5 120U с максимальной тактовой частотой 5,0 ГГц и 12 МБ кэш-памяти Smart Cache. Также ожидается, что устройство будет оснащено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (предположительно, впаянной) и SSD-накопителем NVMe емкостью 512 ГБ, для которого предусмотрено 2 слота для накопителей. Что касается экрана, то пользователю будет доступна 15,6-дюймовая светодиодная матрица с разрешением 1920 х 1080 г. Выделенной видеокарты на борту нет. Масса всего устройства составляет 1,57 кг.

Согласно утечкам, Galaxy Book 4 Pro будет оснащен процессором Core 7 155U с тактовой частотой до 4,8 ГГц и 24 Мбайт кэш-памяти Smart Cache. Процессор в данном случае будет работать в паре с 16 Гбайт оперативной памяти в виде кубиков LPDDR5X. С завода будет доступен твердотельный накопитель NVMe емкостью 512 ГБ и 2 слота для накопителей. Интересным будет дисплей. Планируется использовать 14-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2880 x 1800, более того, экран будет сенсорным. Внутри также будет установлена видеокарта Intel Arc. Ожидается, что вес ноутбука составит 1,26 кг.

Galaxy Book 4 Ultra, 360 и 360 Pro

Galaxy Book 4 Ultra, как следует из названия, является устройством высокого класса. Внутри этой модели будет установлен процессор Intel Core 9 185H, работающий на максимальной частоте 5,1 ГГц и имеющий 24 МБ кэш-памяти L3. Недостатка в оперативной памяти в данном случае быть не должно, поскольку имеется до 32 Гбайт ОЗУ (LPDDR5X). Накопитель, разумеется, представляет собой NVMe-решение. В данном случае емкостью 1 Тбайт. Также здесь будут доступны 2 слота для носителей информации. В паре с Core 7 здесь работает GeForce RTX 4070 в форм-факторе ноутбука с 8 Гбайт VRAM. Сам контент, тем временем, будет отображаться на 16-дюймовом сенсорном экране. Матрица выполнена по технологии AMOLED и имеет разрешение 2880 x 1800. Интересно, что вес такого мощного устройства не слишком велик - всего 1,86 кг.

Здесь мы уже переходим к линейке ноутбуков 360, первым представителем которой является Galaxy Book 4 360 начального уровня. На его борту установлен процессор Core 5 120U с 12 Мбайт Smart Cache и разогнанной до 5,0 ГГц частотой. К сожалению, мы снова видим только 8 Гбайт оперативной памяти. Правда, на этот раз в стандарте LPDDR5. С завода ноутбук будет поставляться с твердотельным накопителем NVMe емкостью 256 Гбайт. Как и в ранее рассмотренных моделях, здесь также можно найти 2 слота для накопителей. Работая с этим ноутбуком, мы будем иметь дело с AMOLED-экраном с диагональю 15,6" и разрешением 1920 x 1080. Стоит также отметить, что он сенсорный. К сожалению, выделенный графический процессор отсутствует. Масса всего этого должна составить 1,46 кг.

Завершает список Galaxy Book 4 Pro 360 процессор Intel Core 7 155U с 24 МБ Smart Cache и тактовой частотой до 4,8 ГГц. Также здесь присутствуют 16 Гбайт памяти LPDDR5X и NVMe-накопитель емкостью 1 Тбайт. Однако следует добавить, что в данном случае будет доступен только 1 слот. Версия Pro 360 будет оснащена выделенной графикой в виде Intel Arc. Рассматриваемый ноутбук будет оснащен 16-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 2880 x 1800. Масса этого устройства составляет 1,66 кг.

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К сожалению, на данный момент мы не знаем цен на ноутбуки семейства Galaxy Book 4. Возможно, они появятся ближе к началу продаж. Тем не менее, будьте готовы к тому, что эти ноутбуки не будут относиться к числу дешевых. Скорее, они будут конкурировать на рынке с устройствами Surface от Microsoft или MacBook от Apple.