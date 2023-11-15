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Выпуск следующего поколения ноутбуков семейства Galaxy Book запланирован на 2024 год, но благодаря новым утечкам мы уже знаем, что могут предложить устройства этой серии. По имеющимся данным, Samsung готовит 5 моделей, каждая из которых будет оснащена новым процессором Intel.
Samsung готовит новые ноутбуки
Если говорить о потребительской электронике, то Samsung известна скорее как производитель смартфонов. Эта южнокорейская компания присутствует и на рынке ноутбуков. В ассортименте Samsung есть устройства, принадлежащие к линейке Galaxy Book, которая будет обновлена уже в 2024 году. Речь идет о серии Galaxy Book 4, в которую войдут в общей сложности пять новых моделей.
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Как сообщает WindowsReport, еще до презентации из надежного источника была получена информация о технических характеристиках всех грядущих Galaxy Book. Предстоящая линейка ноутбуков Samsung будет включать в себя: Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 Ultra, Galaxy Book 4 360 и Galaxy Book 4 360 Pro.
Ноутбук начального уровня Galaxy Book 4 не будет выделяться по производительности на фоне других моделей. Его сердцем станет процессор среднего класса Intel Core 5 120U с максимальной тактовой частотой 5,0 ГГц и 12 МБ кэш-памяти Smart Cache. Также ожидается, что устройство будет оснащено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (предположительно, впаянной) и SSD-накопителем NVMe емкостью 512 ГБ, для которого предусмотрено 2 слота для накопителей. Что касается экрана, то пользователю будет доступна 15,6-дюймовая светодиодная матрица с разрешением 1920 х 1080 г. Выделенной видеокарты на борту нет. Масса всего устройства составляет 1,57 кг.
Согласно утечкам, Galaxy Book 4 Pro будет оснащен процессором Core 7 155U с тактовой частотой до 4,8 ГГц и 24 Мбайт кэш-памяти Smart Cache. Процессор в данном случае будет работать в паре с 16 Гбайт оперативной памяти в виде кубиков LPDDR5X. С завода будет доступен твердотельный накопитель NVMe емкостью 512 ГБ и 2 слота для накопителей. Интересным будет дисплей. Планируется использовать 14-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2880 x 1800, более того, экран будет сенсорным. Внутри также будет установлена видеокарта Intel Arc. Ожидается, что вес ноутбука составит 1,26 кг.
Galaxy Book 4 Ultra, 360 и 360 Pro
Galaxy Book 4 Ultra, как следует из названия, является устройством высокого класса. Внутри этой модели будет установлен процессор Intel Core 9 185H, работающий на максимальной частоте 5,1 ГГц и имеющий 24 МБ кэш-памяти L3. Недостатка в оперативной памяти в данном случае быть не должно, поскольку имеется до 32 Гбайт ОЗУ (LPDDR5X). Накопитель, разумеется, представляет собой NVMe-решение. В данном случае емкостью 1 Тбайт. Также здесь будут доступны 2 слота для носителей информации. В паре с Core 7 здесь работает GeForce RTX 4070 в форм-факторе ноутбука с 8 Гбайт VRAM. Сам контент, тем временем, будет отображаться на 16-дюймовом сенсорном экране. Матрица выполнена по технологии AMOLED и имеет разрешение 2880 x 1800. Интересно, что вес такого мощного устройства не слишком велик - всего 1,86 кг.
Здесь мы уже переходим к линейке ноутбуков 360, первым представителем которой является Galaxy Book 4 360 начального уровня. На его борту установлен процессор Core 5 120U с 12 Мбайт Smart Cache и разогнанной до 5,0 ГГц частотой. К сожалению, мы снова видим только 8 Гбайт оперативной памяти. Правда, на этот раз в стандарте LPDDR5. С завода ноутбук будет поставляться с твердотельным накопителем NVMe емкостью 256 Гбайт. Как и в ранее рассмотренных моделях, здесь также можно найти 2 слота для накопителей. Работая с этим ноутбуком, мы будем иметь дело с AMOLED-экраном с диагональю 15,6" и разрешением 1920 x 1080. Стоит также отметить, что он сенсорный. К сожалению, выделенный графический процессор отсутствует. Масса всего этого должна составить 1,46 кг.
Завершает список Galaxy Book 4 Pro 360 процессор Intel Core 7 155U с 24 МБ Smart Cache и тактовой частотой до 4,8 ГГц. Также здесь присутствуют 16 Гбайт памяти LPDDR5X и NVMe-накопитель емкостью 1 Тбайт. Однако следует добавить, что в данном случае будет доступен только 1 слот. Версия Pro 360 будет оснащена выделенной графикой в виде Intel Arc. Рассматриваемый ноутбук будет оснащен 16-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 2880 x 1800. Масса этого устройства составляет 1,66 кг.
К сожалению, на данный момент мы не знаем цен на ноутбуки семейства Galaxy Book 4. Возможно, они появятся ближе к началу продаж. Тем не менее, будьте готовы к тому, что эти ноутбуки не будут относиться к числу дешевых. Скорее, они будут конкурировать на рынке с устройствами Surface от Microsoft или MacBook от Apple.