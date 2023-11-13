На рынке ноутбуков доля AMD больше, чем на рынке настольных ПК

С момента выхода первого поколения процессоров AMD Zen компания постепенно увеличивает свою долю на рынке процессоров x86. Последние данные Mercury Research наглядно показывают, что AMD переживает значительный рост доли, правда, в основном в серверной области.

На рынке ноутбуков доля AMD больше, чем на рынке настольных ПК.

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AMD

Процессоры AMD на базе архитектуры Zen были успешны во всех своих поколениях, хотя последнее считалось слишком дорогим (из-за дорогих материнских плат и модулей оперативной памяти). Однако сейчас ситуация меняется - популярность набирает AM5. Данные аналитиков Mercury Research подтверждают, что AMD особенно успешна в серверном секторе. Согласно отчету Q3 2023, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля AMD на рынке серверов увеличилась с 17,5% до впечатляющих 23,3%. Это означает, что AMD уже завоевывает почти четверть доли на этом консервативном рынке. В финансовом плане компания даже достигает доли в 29,4%, что говорит о том, что средняя цена продаваемых серверных процессоров AMD выше, чем цена, предлагаемая Intel.

В сегменте настольных компьютеров у AMD наблюдается значительный рост доли рынка, особенно если учесть, что в предыдущем году компания занимала незначительную долю - всего 13,9%. Этот феномен объясняется прежде всего тем, что в то время происходил переход на новую платформу AM5, которая на начальном этапе состояла в основном из дорогих high-end процессоров, дорогих материнских плат и памяти DDR5, что препятствовало значительным покупкам. Сейчас ситуация улучшилась, и доля AMD на рынке настольных компьютеров выросла до 19,2%. Однако в финансовом отношении компания сохраняет 16,3% рынка.

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В области мобильных устройств AMD удалось увеличить свою долю с 15,7% до нынешних 19,5%, то есть, по данным Mercury, компания теперь занимает большую долю рынка ноутбуков, чем настольных ПК. В финансовом выражении, согласно исследованию, доля составляет 17,3%. Несмотря на то, что AMD увеличила свою долю во всех исследованных областях, Intel по-прежнему сохраняет явное лидерство во всех сегментах.