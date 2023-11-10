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На сентябрьской презентации iPhone компания Apple представила модель 15 Pro Max, которая стала очень популярной благодаря таким значительным усовершенствованиям, как процессор Bionic A17, титановый дизайн и 5-кратный телеобъектив. Согласно последнему отчету аналитической компании Counterpoint Research, расходы на производство этой модели не намного выше, чем у ее предыдущей модели, iPhone 14 Pro Max.
Затраты на производство iPhone 15 Pro Max выросли на 37,7 долл. по сравнению с предыдущей моделью.
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Согласно анализу спецификации материалов (BoM), проведенному компанией Counterpoint, суммарная стоимость изготовления варианта iPhone 15 Pro Max с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти на 37,7 долл. больше, чем у модели iPhone 14 Pro Max с 6 ГБ ОЗУ + 256 ГБ, что на 8% больше. Основным фактором повышения стоимости является новый процессор A17 Bionic, выполненный по 3-нм технологии TSMC. Стоимость этого чипа выросла на 30 долл. по сравнению с предыдущим чипом A16 Bionic SoC, который использовался в iPhone 14 Pro Max. Кроме того, система камеры с 5-кратным телеобъективом увеличила общую стоимость на 34%. Использование титанового сплава в каркасе корпуса способствовало увеличению на 18%.
Снижение цен на некоторые ключевые компоненты при производстве iPhone 15 Pro Max по сравнению с предыдущим поколением также пошло на пользу Apple. Стоит отметить, что, несмотря на ряд существенных улучшений, включая увеличение объема оперативной памяти до 8 Гбайт, Apple удалось снизить производственные затраты. Ключевую роль в снижении себестоимости iPhone 15 Pro Max сыграло падение цен на DRAM- и NAND-флэш-память на мировом рынке. Доля микросхем памяти в общей стоимости снизилась на 34% по сравнению с предшественником - iPhone 14 Pro Max.
Кроме того, внедрение LTPO-дисплеев от LG Display способствовало снижению стоимости дисплея на 4% по сравнению с предыдущей моделью. В отчете также отмечается, что на компоненты собственных разработок Apple, таких как процессор, усовершенствованные микросхемы UWB (Ultra-Wideband) и управления питанием, теперь приходится 25% общей стоимости iPhone 15 Pro Max по сравнению с 22% для его предшественника.