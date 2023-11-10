Согласно отчету аналитической компании Counterpoint Research, расходы на производство этой модели не намного выше, чем у ее предыдущей модели, iPhone 14 Pro Max.

На сентябрьской презентации iPhone компания Apple представила модель 15 Pro Max, которая стала очень популярной благодаря таким значительным усовершенствованиям, как процессор Bionic A17, титановый дизайн и 5-кратный телеобъектив. Согласно последнему отчету аналитической компании Counterpoint Research, расходы на производство этой модели не намного выше, чем у ее предыдущей модели, iPhone 14 Pro Max.

Затраты на производство iPhone 15 Pro Max выросли на 37,7 долл. по сравнению с предыдущей моделью.

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Согласно анализу спецификации материалов (BoM), проведенному компанией Counterpoint, суммарная стоимость изготовления варианта iPhone 15 Pro Max с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти на 37,7 долл. больше, чем у модели iPhone 14 Pro Max с 6 ГБ ОЗУ + 256 ГБ, что на 8% больше. Основным фактором повышения стоимости является новый процессор A17 Bionic, выполненный по 3-нм технологии TSMC. Стоимость этого чипа выросла на 30 долл. по сравнению с предыдущим чипом A16 Bionic SoC, который использовался в iPhone 14 Pro Max. Кроме того, система камеры с 5-кратным телеобъективом увеличила общую стоимость на 34%. Использование титанового сплава в каркасе корпуса способствовало увеличению на 18%.

Снижение цен на некоторые ключевые компоненты при производстве iPhone 15 Pro Max по сравнению с предыдущим поколением также пошло на пользу Apple. Стоит отметить, что, несмотря на ряд существенных улучшений, включая увеличение объема оперативной памяти до 8 Гбайт, Apple удалось снизить производственные затраты. Ключевую роль в снижении себестоимости iPhone 15 Pro Max сыграло падение цен на DRAM- и NAND-флэш-память на мировом рынке. Доля микросхем памяти в общей стоимости снизилась на 34% по сравнению с предшественником - iPhone 14 Pro Max.

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Кроме того, внедрение LTPO-дисплеев от LG Display способствовало снижению стоимости дисплея на 4% по сравнению с предыдущей моделью. В отчете также отмечается, что на компоненты собственных разработок Apple, таких как процессор, усовершенствованные микросхемы UWB (Ultra-Wideband) и управления питанием, теперь приходится 25% общей стоимости iPhone 15 Pro Max по сравнению с 22% для его предшественника.