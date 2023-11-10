Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Производство iPhone 15 Pro Max стоит несколько дороже, чем iPhone 14 Pro Max
Согласно отчету аналитической компании Counterpoint Research, расходы на производство этой модели не намного выше, чем у ее предыдущей модели, iPhone 14 Pro Max.

реклама

На сентябрьской презентации iPhone компания Apple представила модель 15 Pro Max, которая стала очень популярной благодаря таким значительным усовершенствованиям, как процессор Bionic A17, титановый дизайн и 5-кратный телеобъектив. Согласно последнему отчету аналитической компании Counterpoint Research, расходы на производство этой модели не намного выше, чем у ее предыдущей модели, iPhone 14 Pro Max.

Затраты на производство iPhone 15 Pro Max выросли на 37,7 долл. по сравнению с предыдущей моделью.

реклама


Согласно анализу спецификации материалов (BoM), проведенному компанией Counterpoint, суммарная стоимость изготовления варианта iPhone 15 Pro Max с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти на 37,7 долл. больше, чем у модели iPhone 14 Pro Max с 6 ГБ ОЗУ + 256 ГБ, что на 8% больше. Основным фактором повышения стоимости является новый процессор A17 Bionic, выполненный по 3-нм технологии TSMC. Стоимость этого чипа выросла на 30 долл. по сравнению с предыдущим чипом A16 Bionic SoC, который использовался в iPhone 14 Pro Max. Кроме того, система камеры с 5-кратным телеобъективом увеличила общую стоимость на 34%. Использование титанового сплава в каркасе корпуса способствовало увеличению на 18%.

Снижение цен на некоторые ключевые компоненты при производстве iPhone 15 Pro Max по сравнению с предыдущим поколением также пошло на пользу Apple. Стоит отметить, что, несмотря на ряд существенных улучшений, включая увеличение объема оперативной памяти до 8 Гбайт, Apple удалось снизить производственные затраты. Ключевую роль в снижении себестоимости iPhone 15 Pro Max сыграло падение цен на DRAM- и NAND-флэш-память на мировом рынке. Доля микросхем памяти в общей стоимости снизилась на 34% по сравнению с предшественником - iPhone 14 Pro Max.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, внедрение LTPO-дисплеев от LG Display способствовало снижению стоимости дисплея на 4% по сравнению с предыдущей моделью. В отчете также отмечается, что на компоненты собственных разработок Apple, таких как процессор, усовершенствованные микросхемы UWB (Ultra-Wideband) и управления питанием, теперь приходится 25% общей стоимости iPhone 15 Pro Max по сравнению с 22% для его предшественника.

#apple #смартфон #iphone 15 pro max
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Vivo Y79+ замечен в консоли Google Play с чипсетом Qualcomm Snapdragon 695 5G
Honor X50i+ с процессором MediaTek Dimensity 6080 SoC и OLED-дисплеем официально представлен в Китае
OnePlus 12 будет оснащен 64-Мп с 3х увеличением и 2К 6.7" экраном
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
5
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
6
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
6
Конгресс США одобрил инициативу о передаче замороженных российских активов Украине
6
Galaxy S24 Ultra протестировали в Geekbench
1
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
2
Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине 100 тысяч крупнокалиберных миномётных снарядов в течение двух лет
+
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
2
Rockstar Games анонсировала Grand Theft Auto 6
+
Впервые в мире успешно пересажено глазное яблоко человека
1
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
9
Лавров заявил, что Запад хочет «дружить» с Арменией против России
1
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
4
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
+
OpenAI теперь позволяет пользователям создавать свою собственную версию ChatGPT
3
Forbes: российские дроны-камикадзе стали применяться для непосредственной огневой поддержки пехоты
+
Дешевый флип-телефон Samsung Galaxy может появиться в следующем году
+
"Ланцет" обзавелся LIDAR и теперь прожигает противодронные экраны ещё на подлете к технике ВСУ
1
AMD готовится прекратить поддержку всех своих видеокарт, кроме Radeon RX 5000, 6000 и 7000
7
Nintendo сотрудничает с Sony в создании экранизации Zelda
+

Популярные статьи

Краткий обзор игры "The Invincible"
12
Как сломалась моя Xbox series S
25
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
14
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
17
История одного НЕ корпуса
57
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
7
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
31
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
6

Сейчас обсуждают

vpoluektov
19:16
Это в 3DVision были нужны сертифицированные мониторы - а первым (возможно... хотя нет, вспоминаю какую-то игру с драконом, собирающим орбы, с анаглифом) компьютерным 3D решением были затворные Wicked3...
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
Александр Сомов
19:12
Да видно что водитель боиться дать газ до полика) потому что ям много и можно пузом долбануться. А вообще красивая машина. Отличается от от обычной как смартфон от кнопочного телефона. Как планшет от...
На видео показали, как Cybertruck пытается проехать по грунтовой дороге
Demiurg666
19:10
Теперь женская смертность возрастёт
В Крыму частные клиники добровольно отказались от проведения абортов
Αндрей Βласов
19:06
Такая объёмная статья, и ни слова про Google Play для Windows. 🤔 (play.google.com/googleplaygames)
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
fint1982
19:06
Лучше бы сделали узкий но чтобы работал 2 недели минимум
Появились первые рендеры нового фитнес-браслета Samsung Galaxy Fit 3 на базе ОС Android
Vasily Korablev
19:04
О чем это блин?!
Как сломалась моя Xbox series S
Vito Vago
19:04
Маловато, говорю!
В Пентагоне заявили о 46 атаках по ближневосточным базам США за последние три недели
Vito Vago
19:03
А что F-35 уже списали?
США планируют разработать новый истребитель для замены старого F-16 Fighting Falcon
Павел Миронов
19:02
Ну да... В неприступной тайге, не нарушая экологию... А больше негде было построить? Усолье-Сибирское, например... Бывший Химпром... Ну, нет же... Нужно лес выпилить...
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Vito Vago
19:01
В таком виде страны 404 рядом с РФ НЕ будет... Сказано давно. С 1933-1945 годы вся Европа (да и так называемые союзники помогали) воевала с СССР. Ну и что? Пример Израиля и США показывает, как надо во...
Риттер: Украина может потерять вдобавок к ранее отрезанным землям ещё 20% территории
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем