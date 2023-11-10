Этот робот работал 5 лет без нареканий

Во вторник в Южной Корее произошел трагический инцидент: 40-летний мужчина был раздавлен роботом на предприятии по сортировке продуктов. По всей видимости, машина приняла техника за ящик с овощами.

По сообщениям корейских СМИ, в среду на экспортном сельскохозяйственном комплексе Donggoseong перед плановым тестированием оборудования техник проводил диагностику неисправности сенсорного блока робота. Во время проверки работы сенсорной электроники робот внезапно схватил человека в клещи, раздробив ему лицо и грудь. Власти уверены, что система ошибочно приняла техника за ящик с продуктами и попыталась его поднять. Пострадавший был немедленно доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. На заводе в провинции Южная Кёнсан робот использовался для перемещения коробок с продуктами на поддоны в течение пяти лет, и хотя он считался чрезвычайно полезным в случае нехватки рабочей силы, этот трагический случай подчеркивает риски, связанные с автоматизацией в промышленности.

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кадр из фильма "Терминатор"

Авария вызвала обеспокоенность по поводу безопасности и эффективности автономных систем. По словам представителя комплекса, трагедия произошла после изменения рабочего процесса на заводе с целью повышения эффективности работы робота и тестирования оборудования. Ссылаясь на трагический инцидент, чиновник призвал повысить меры безопасности и сообщил, что погибший техник работал на производителя роботов.

Это не первый подобный случай, когда автономная система причиняет вред человеку. Достаточно вспомнить приостановку работы автономной службы такси Cruise.

Такие промышленные отрасли, как сельское хозяйство, производство и транспорт, продолжают использовать автоматизацию для решения проблемы нехватки персонала. Такие компании, как Microsoft и Oracle, изучают возможности использования роботов в центрах обработки данных, но при этом уделяют особое внимание вопросам безопасности и противодействия подобным инцидентам. Стоит отметить, что развивающаяся область робототехники требует тщательного соблюдения мер безопасности, особенно если автономные системы используются на рабочих местах и в общественных местах.

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