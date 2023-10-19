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dima0782
Мини-ПК Zotac впервые вышел на рынок с воздушно-струйным охлаждением Frore
Крошечный, бесшумный восьмиядерный ПК на базе Intel i3-N300

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Фирма Zotac представляет мини-ПК Zbox Pico PI430AJ, который был анонсирован на летней выставке Computex. PI430AJ, который называют первым в мире миникомпьютером с твердотельной системой активного охлаждения AirJet, имеет размер примерно с колоду карт и предлагает пользователям бесшумную систему активного охлаждения.

Исторически сложилось так, что компания Zotac не чужда бесшумным миниатюрным компьютерам с пассивным охлаждением. Однако в Zbox Pico PI430AJ и его двойных мини-модулях AirJet от Frore Systems установлен более мощный процессор, а именно Intel i3-N300. В этом чипе используется восемь эффективных ядер Alder Lake, работающих на частоте до 3,8 ГГц, а также интегрированная графика Intel UHD Graphics с 32 ЕС.

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Zotac

Впервые компания Frore анонсировала устройства охлаждения AirJet Minifanless в 2022 году. Размеры одного модуля составляют всего 27,5 x 41,5 x 2,8 мм, вес - 11 г, а потребление - не более 1 Вт. Он способен рассеивать 5,25 Вт, поэтому двух модулей будет вполне достаточно для 7-ваттного Intel i3-N300. Более подробную информацию и спецификации Airjet Mini и AirJet Pro можно получить непосредственно в компании Frore Systems.

Для мини-компьютера Zotac Zbox Pico PI430AJ, похоже, нет страницы продукта, но у нас есть некоторые ключевые спецификации из сегодняшнего выпуска новостей и того, что мы знаем с выставки Computex. Вышеупомянутый Intel i3-N300 сопровождается 8 ГБ памяти LPDDR5 и накопителем, подключенным к слоту M.2 2280. Для своих размеров ноутбук имеет достойный набор портов, включая порт USB Type-C и два порта USB 3.2 Type-A, выходы HDMI и DisplayPort, а также полноразмерный порт Gigabit LAN. Беспроводная связь обеспечивается встроенными модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Frore

Компания Zotac сообщает, что мини-ПК Zbox Pico PI430AJ уже доступен для приобретения в версиях для Windows и barebone "в некоторых странах". На момент написания статьи мы не смогли найти информацию о ценах.

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Наконец, для тех, кто интересуется мини-ПК на базе Arm, компания Zotac также подготовила системы Zbox Pro с охлаждением AirJet на базе Nvidia Jetson Nano, Jetson Orin Nano или Jetson Orin NX SoM.

#zotac #мини пк
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