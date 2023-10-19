Компании намерены развернуть в стране электрический автобус-шаттл Cruise Origin.

Компании GM, Cruise и Honda объединяют усилия для создания в Японии сервиса по перевозке пассажиров без водителя, который, если все пойдет по плану, может быть запущен в начале 2026 года. Компании подписали меморандум о взаимопонимании и создали совместное предприятие для реализации проекта. Они надеются создать компанию в первой половине 2024 г., если к тому времени им удастся получить необходимые разрешения регулирующих органов. В качестве транспортного средства будет использоваться разработанный компаниями электромобиль-шаттл Cruise Origin. Это самоуправляемый автомобиль без руля и даже без водительского кресла, а значит, без педалей и зеркала заднего вида.

GM/Cruise/Honda

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Вместо этого у него большой салон, в котором могут сидеть до шести пассажиров лицом друг к другу, а двери открываются, как в метро. "Возможности сервиса ridehail в Японии, который, как ожидается, станет первым в своем роде, огромны", - говорится в заявлении GM. "Она может решить проблему нехватки водителей в стране и стать альтернативой для тех, кто по каким-либо причинам не может пользоваться разветвленной системой поездов и метро в Токио".

Cruise

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Несмотря на то, что проект находится на начальном этапе, компании уже имеют представление о том, как они хотят реализовать свои планы. Для начала к 2026 году они планируют разместить "десятки" Cruise Origins в центре Токио, а затем расширить парк до 500 Origins. После этого они надеются сделать услугу доступной и за пределами центра столицы. Как и в других подобных сервисах, пассажиры смогут вызывать Origin через специальное приложение, а также оплачивать поездку.