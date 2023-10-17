Управлять своей видеокартой становиться все проще благодаря приложению для android или ios

Доверить разгон видеокарты профессионалам? Эти времена давно позади, с программой KFA2 это может сделать каждый. Всего одним щелчком мыши вы можете раскрыть весь потенциал своего оборудования, настроить подсветку или скорость вращения вентилятора.

Можно купить новую видеокарту, подключить ее и сразу же погрузиться в виртуальный мир, полагаясь на заводскую оптимизацию производителя. Но можно поступить и по-другому, используя, например, программное обеспечение KFA2 для разгона и настройки параметров GPU. Xtreme Tuner - это командный центр видеокарты KFA2 для геймеров и оверклокеров, который теперь доступен и в виде приложения для смартфонов. С помощью Xtreme Tuner можно контролировать и разгонять видеокарту KFA2, а также регулировать ее настройки с мобильного устройства.

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Для этого нужно всего лишь установить приложение и убедиться, что ПК и смартфон находятся в одной сети WiFi, чтобы получить постоянный обзор производительности видеокарты, а также доступ к интуитивно понятным эксклюзивным инструментам "1 Click". GPU Info OSD - чрезвычайно полезная опция, позволяющая удаленно контролировать параметры видеокарты KFA2 в режиме реального времени.

Достаточно взглянуть на дисплей смартфона, чтобы узнать температуру, тактовую частоту или скорость вращения вентилятора, не отрываясь от игры.

Производительность недостаточно высока? Вкладка Fan Speed Tuner позволяет вручную регулировать тактовую частоту, а вкладка OC - запустить заводской разгон OC в один клик для заметного улучшения производительности видеокарты. Благодаря встроенной функции совместного доступа мы можем так же быстро поделиться своими результатами. Производитель также не забывает о любителях более продвинутых модификаций настроек и позволяет энтузиастам взять полный контроль над OC.

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В инструментах "1-Click" приложения Xtreme Tuner также есть вкладка для настройки RGB-эффектов. Здесь пользователи найдут до 20 предопределенных настроек. Приложение Xtreme Tuner доступно для загрузки в Play Store (Android) и App Store (iOS) для всех видеокарт серии KFA2 GeForce RTX 30 и 40.