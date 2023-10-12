Однако для использования этой функции пользователям придется подключиться как к Labs, так и к SGE

Еще в декабре прошлого года нам приходилось обращаться к специализированным сайтам, где наши подсказки на естественном языке превращались в искусственный интеллект, но теперь этого больше не будет! В четверг компания Google объявила о том, что пользователи, подписавшиеся на программу Search Generative Experience (SGE), смогут создавать искусственные изображения прямо из стандартной строки поиска.

SGE - это видение Google будущего веб-поиска. Вместо того чтобы выбирать сайты из списка, система синтезирует (достаточно) связный ответ на естественный язык пользователя, используя те же данные, на которые ведут ссылки в списке. Обновления, представленные в четверг, являются естественным расширением этого опыта, просто возвращая вместо текста сгенерированные изображения (с использованием разработанного компанией искусственного интеллекта Imagen для преобразования текста в изображения). Пользователи вводят описание того, что они ищут (в примере Google - капибара, готовящая завтрак), и в течение нескольких мгновений система создает четыре альтернативных варианта для выбора и дальнейшего уточнения. Пользователи также смогут экспортировать созданные изображения на диск или загрузить их.

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Более того, пользователи смогут генерировать изображения непосредственно в Google Images. Так, если вы ищете (опять же на примере Google) "минималистичные сервировки стола на Хэллоуин" или "жуткие идеи для собачьего домика", вы сможете ввести эти слова в строку поиска, и Google сгенерирует изображение на их основе. Что действительно интересно, так это то, что затем можно включить Google Lens для поиска реальных продуктов, которые наиболее похожи на то, что сгенерировал компьютер.

Разумеется, новые функции имеют ряд ограничений. Для использования этих функций необходимо быть зарегистрированным в Google Labs и принять участие в программе SGE. Кроме того, новые функции генерации изображений будут доступны только на территории США, в англоязычных приложениях и для пользователей старше 18 лет. Последнее требование выглядит несколько странно, учитывая, что компания Google сделала все возможное, чтобы программа стала доступной для подростков.

Компания также расширяет свои усилия по ограничению неправомерного использования технологии генеративного ИИ. Пользователям будет запрещено создавать фотореалистичные изображения человеческих лиц. Хотите фотореалистичную капибару, готовящую бекон, - нет проблем. Если вы захотите создать фотореалистичное изображение полковника Сандерса, готовящего бекон, у вас возникнут проблемы, и не только с точки зрения рекламных канонов. Кроме того, вам не позволят создавать изображения "известных" людей, так что, думаю, полковник Сандерс в любом случае останется за бортом.

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Наконец, Google внедряет систему SynthID, разработанную компанией DeepMind, о которой было объявлено в прошлом месяце. SythID - это визуально необнаруживаемый водяной знак метаданных, который обозначает сгенерированное изображение как таковое, а также предоставляет информацию о том, кто или что его создал и когда. Новые функции будут доступны на вкладке Labs (нажмите на значок колбы) в приложении Google на iOS и Android, а также на настольном компьютере Chrome для некоторых пользователей уже сегодня, а в ближайшие недели их количество увеличится.