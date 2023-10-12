Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Теперь можно генерировать изображения ИИ непосредственно в строке поиска Google
Однако для использования этой функции пользователям придется подключиться как к Labs, так и к SGE

реклама

Еще в декабре прошлого года нам приходилось обращаться к специализированным сайтам, где наши подсказки на естественном языке превращались в искусственный интеллект, но теперь этого больше не будет! В четверг компания Google объявила о том, что пользователи, подписавшиеся на программу Search Generative Experience (SGE), смогут создавать искусственные изображения прямо из стандартной строки поиска.

SGE - это видение Google будущего веб-поиска. Вместо того чтобы выбирать сайты из списка, система синтезирует (достаточно) связный ответ на естественный язык пользователя, используя те же данные, на которые ведут ссылки в списке. Обновления, представленные в четверг, являются естественным расширением этого опыта, просто возвращая вместо текста сгенерированные изображения (с использованием разработанного компанией искусственного интеллекта Imagen для преобразования текста в изображения). Пользователи вводят описание того, что они ищут (в примере Google - капибара, готовящая завтрак), и в течение нескольких мгновений система создает четыре альтернативных варианта для выбора и дальнейшего уточнения. Пользователи также смогут экспортировать созданные изображения на диск или загрузить их.

реклама


akket.com

Более того, пользователи смогут генерировать изображения непосредственно в Google Images. Так, если вы ищете (опять же на примере Google) "минималистичные сервировки стола на Хэллоуин" или "жуткие идеи для собачьего домика", вы сможете ввести эти слова в строку поиска, и Google сгенерирует изображение на их основе. Что действительно интересно, так это то, что затем можно включить Google Lens для поиска реальных продуктов, которые наиболее похожи на то, что сгенерировал компьютер.

Разумеется, новые функции имеют ряд ограничений. Для использования этих функций необходимо быть зарегистрированным в Google Labs и принять участие в программе SGE. Кроме того, новые функции генерации изображений будут доступны только на территории США, в англоязычных приложениях и для пользователей старше 18 лет. Последнее требование выглядит несколько странно, учитывая, что компания Google сделала все возможное, чтобы программа стала доступной для подростков.

Компания также расширяет свои усилия по ограничению неправомерного использования технологии генеративного ИИ. Пользователям будет запрещено создавать фотореалистичные изображения человеческих лиц. Хотите фотореалистичную капибару, готовящую бекон, - нет проблем. Если вы захотите создать фотореалистичное изображение полковника Сандерса, готовящего бекон, у вас возникнут проблемы, и не только с точки зрения рекламных канонов. Кроме того, вам не позволят создавать изображения "известных" людей, так что, думаю, полковник Сандерс в любом случае останется за бортом.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Наконец, Google внедряет систему SynthID, разработанную компанией DeepMind, о которой было объявлено в прошлом месяце. SythID - это визуально необнаруживаемый водяной знак метаданных, который обозначает сгенерированное изображение как таковое, а также предоставляет информацию о том, кто или что его создал и когда. Новые функции будут доступны на вкладке Labs (нажмите на значок колбы) в приложении Google на iOS и Android, а также на настольном компьютере Chrome для некоторых пользователей уже сегодня, а в ближайшие недели их количество увеличится.

#google chrome #искусственный интелект #гугл поиск
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Deep Render представила технологию сжатия видео с помощью ИИ
Программа ИИ Google для светофоров уже регулирует движение в десятке городов по всему миру
Microsoft заявляет, что купить графические процессоры Nvidia для ИИ становится все проще
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
2
Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
72
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
7
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
+
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
4
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
+
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
1
Предварительная квартальная отчётность Samsung заставила аналитиков думать, что худшее на рынке памяти уже позади
+
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
15
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
11
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+
Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
1
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
Бенедиктов: модернизированные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35
2
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
4

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
118
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
45
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+

Сейчас обсуждают

wild cat
22:19
< либо пока сорвавшийся с цепи коллективный Запад обратно не будет посажен на цепь.>. Автор, вы что курите, такое сильное? На цепи держал Запад , Российскую науку и промышленность. Результатом были дв...
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
Дарья Подкопова
22:18
Это же замечательно, правда!
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
Pest
22:14
Про рекордную дальность не стоит говорить. Более века назад в первой мировой у немцев было белее дальнобойное орудие: «Труба Кайзера Вильгельма» (нем. Kaiser-Wilhelm-Rohr) было изготовлено на заводах...
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
beltar
22:14
Тот у кого есть танки - теряет танки, тот у кого танков нет - теряет жизни солдат.
Российский ВПК способен покрывать все потери основных боевых танков Т-90М в рамках Спецоперации
FelsheR-BAN100913
22:13
за что скакали, то и кушайте.
Израиль начал расбрасывать листовки над сектором Газа с призывами об экстренной эвакуации
TM1
22:09
FPS - хорошо, но мне погружение важнее. Подумайте про еще два таких же монитора - один справа другой слева (Nvidia surround).
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Руслан Знамов
22:08
Дело не в нм, а в том, что компании в РФ в основном любят наклейки переклеивать, им только деньги важны, остальных мало и им хрен чего перепадает из кормушки ...
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
Andrej Осень
22:06
:-) ты их видишь?нет. Вот и я не вижу,но они есть!!!!!!
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
IIIBa6pouD
22:05
Вместо освоения тех. процессов будут освоены бюджеты, все как обычно в этой стране за последние 30 лет.
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
Skornilovich
22:04
В будущем у нас всё произведут, доходы повысят, цены упадут... А в настоящем уже десятки лет шиш с маслом
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем