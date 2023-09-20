Новозеландская компания получила финансирование для продвижения запатентованного процесса производства биографита,

Несмотря на то, что многие считают аккумуляторную батарею серебряной пулей в решении мирового климатического кризиса, технология, используемая в современных электромобилях, на самом деле не так полезна, как кажется на первый взгляд.

Суть в том, что значительную часть их конструкции составляют литий и графит, а эти материалы приходится либо добывать (что очень плохо), либо синтетически производить, используя ископаемое топливо (что тоже плохо). Все может измениться благодаря инвестициям в размере 18 млн. долл. в новозеландскую компанию CarbonScape, которая уже несколько лет продвигает свою технологию производства биографита.

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Запатентованный процесс, точные детали которого по многим причинам не разглашаются, использует побочные продукты лесной и деревообрабатывающей промышленности, такие как древесная щепа, для получения графита, необходимого для удовлетворения мирового спроса на все более мощные литий-ионные аккумуляторы.

фото: MEB

По данным агентства Reuters, в ближайшие несколько лет спрос на графит превысит предложение, поэтому производители аккумуляторов, автомобильная промышленность и многие другие крупные предприятия стремятся найти новые пути получения сырья.

Компания CarbonScape сообщила Power Technology, что биографита может быть получено достаточно сырья, чтобы к 2030 г. удовлетворить половину общей мировой прогнозируемой потребности в графите для батарей электромобилей и электросетей.

Более того, это позволит отказаться от открытия 100 новых графитовых рудников (необходимых для удовлетворения спроса) и почти на треть сократить углеродный след каждой произведенной батареи - потенциальное сокращение выбросов в атмосферу к 2030 г. более чем на 86 млн. т CO2 в год.

Набивать аккумуляторы древесными опилками - не выход (не пытайтесь делать это дома), но использование этого природного побочного продукта для получения графита, необходимого для изготовления примерно 30% всех новых аккумуляторных батарей для электромобилей, как утверждается, не окажет негативного воздействия на окружающую среду.

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Компания CarbonScape заявляет, что она использует значительные инвестиции для того, чтобы вывести биографит "на рынок в коммерческих масштабах" и помочь создать "локализованные цепочки поставок аккумуляторов", а не полагаться на импорт из добываемых источников или синтетическое производство, требующее использования агрессивных химикатов и ископаемого топлива.