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dima0782
Xiaomi Watch 2 Pro, как подтверждено, поступит в продажу 26 сентября
Xiaomi Watch 2 Pro будут представлены вместе со смартфоном серии Xiaomi 13T 26 сентября

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Дебют Xiaomi Watch 2 Pro на мировом рынке состоится на предстоящем мероприятии компании. Носимое устройство будет представлено на следующей неделе вместе с готовящейся к выпуску серией Xiaomi 13T на мероприятии Xiaomi Launch September в Берлине. Компания подтвердила запуск на сайте X (ранее известном как Twitter), опубликовав тизерный видеоролик, в котором намекнула на круглый циферблат смарт-часов. Также было подтверждено, что они будут работать под управлением операционной системы Wear OS от Google. Правда, другие подробности компания пока не подтвердила. Ранее появилась информация о том, что смарт-часы Xiaomi могут быть оснащены AMOLED-дисплеем.

Однако в одном из предыдущих сообщений появилась информация о дизайне, цветовых решениях и технических характеристиках готовящихся к выпуску смарт-часов. Предполагается, что часы будут оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем. Смарт-часы, скорее всего, будут иметь HD-разрешение и режим постоянно включенного дисплея. Также сообщается, что Xiaomi Watch 2 Pro могут быть выпущены в версиях с Bluetooth и 4G LTE.

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фото: notebookcheck.net

Кроме того, сообщается, что Xiaomi Watch 2 Pro, скорее всего, будет предлагать функции анализа состояния организма, мониторинга сна, отслеживания SpO2, а также несколько спортивных режимов. Помимо этого, предполагается, что часы будут выпускаться в двух цветовых вариантах - с коричневым кожаным ремешком и с черным ремешком из фторопласта.

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Между тем, 26 сентября Xiaomi также планирует запустить серию Xiaomi 13T. Недавно в Интернет просочились предполагаемые презентационные изображения серии Xiaomi 13T, на которых изображены три разных оттенка этой серии с камерами, настроенными на Leica, на задней панели. По слухам, топовая модель Xiaomi 13T Pro будет оснащаться процессором MediaTek Dimensity 9200+ SoC, в то время как "ванильная" модель, скорее всего, будет иметь под капотом процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra SoC.

#xiaomi #смартчасы #xiaomi watch 2 pro
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