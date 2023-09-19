Xiaomi Watch 2 Pro будут представлены вместе со смартфоном серии Xiaomi 13T 26 сентября

Дебют Xiaomi Watch 2 Pro на мировом рынке состоится на предстоящем мероприятии компании. Носимое устройство будет представлено на следующей неделе вместе с готовящейся к выпуску серией Xiaomi 13T на мероприятии Xiaomi Launch September в Берлине. Компания подтвердила запуск на сайте X (ранее известном как Twitter), опубликовав тизерный видеоролик, в котором намекнула на круглый циферблат смарт-часов. Также было подтверждено, что они будут работать под управлением операционной системы Wear OS от Google. Правда, другие подробности компания пока не подтвердила. Ранее появилась информация о том, что смарт-часы Xiaomi могут быть оснащены AMOLED-дисплеем.

Однако в одном из предыдущих сообщений появилась информация о дизайне, цветовых решениях и технических характеристиках готовящихся к выпуску смарт-часов. Предполагается, что часы будут оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем. Смарт-часы, скорее всего, будут иметь HD-разрешение и режим постоянно включенного дисплея. Также сообщается, что Xiaomi Watch 2 Pro могут быть выпущены в версиях с Bluetooth и 4G LTE.

реклама

фото: notebookcheck.net

Кроме того, сообщается, что Xiaomi Watch 2 Pro, скорее всего, будет предлагать функции анализа состояния организма, мониторинга сна, отслеживания SpO2, а также несколько спортивных режимов. Помимо этого, предполагается, что часы будут выпускаться в двух цветовых вариантах - с коричневым кожаным ремешком и с черным ремешком из фторопласта.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Между тем, 26 сентября Xiaomi также планирует запустить серию Xiaomi 13T. Недавно в Интернет просочились предполагаемые презентационные изображения серии Xiaomi 13T, на которых изображены три разных оттенка этой серии с камерами, настроенными на Leica, на задней панели. По слухам, топовая модель Xiaomi 13T Pro будет оснащаться процессором MediaTek Dimensity 9200+ SoC, в то время как "ванильная" модель, скорее всего, будет иметь под капотом процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra SoC.