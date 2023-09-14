Эта версия головоломки для Game Boy Advance включает локальную командную игру

Даже если вы думали, что после выхода Super Mario Bros. Wonder компания Nintendo больше не будет разрабатывать игры про Марио для своей консоли, вы сильно заблуждались. В ходе сегодняшнего Nintendo Direct компания сообщила, что игра Mario vs. Donkey Kong выйдет на Switch 16 февраля 2024 года.

Это новая версия игры для Game Boy Advance, в которой Марио предстоит вернуть игрушки Мини-Марио, украденные его старшим соперником с фабрики. "Наблюдение и действие" - это мантра, которую Nintendo использовала во время ролика, что вполне логично, ведь это платформер-головоломка. Стоит потратить время на то, чтобы понять, что именно происходит на том или ином этапе, прежде чем приступать к его прохождению. В некоторых моментах вам также придется сразиться с Донки Конгом.

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фото: mavink.com

На этот раз компания Nintendo добавила поддержку локального кооператива. Так что вы сможете пригласить друга, чтобы он помог вам вернуть похищенные игрушки.

Mario vs. Donkey Kong - не единственная обновленная версия старой игры Mario, которая выходит на Switch. Super Mario RPG выйдет на консоль 17 ноября.