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Даже если вы думали, что после выхода Super Mario Bros. Wonder компания Nintendo больше не будет разрабатывать игры про Марио для своей консоли, вы сильно заблуждались. В ходе сегодняшнего Nintendo Direct компания сообщила, что игра Mario vs. Donkey Kong выйдет на Switch 16 февраля 2024 года.
Это новая версия игры для Game Boy Advance, в которой Марио предстоит вернуть игрушки Мини-Марио, украденные его старшим соперником с фабрики. "Наблюдение и действие" - это мантра, которую Nintendo использовала во время ролика, что вполне логично, ведь это платформер-головоломка. Стоит потратить время на то, чтобы понять, что именно происходит на том или ином этапе, прежде чем приступать к его прохождению. В некоторых моментах вам также придется сразиться с Донки Конгом.
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На этот раз компания Nintendo добавила поддержку локального кооператива. Так что вы сможете пригласить друга, чтобы он помог вам вернуть похищенные игрушки.
Mario vs. Donkey Kong - не единственная обновленная версия старой игры Mario, которая выходит на Switch. Super Mario RPG выйдет на консоль 17 ноября.